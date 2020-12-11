تصويت “الآسيوي” يختار انداي نجما للمرحلة 15

عمان – الغد – اختار المصوتون على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحترف السنغالي في فريق الوحدات عبدالعزيز انداي، نجما للمرحلة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.

وحصل انداي على 555 صوتا، بمعدل 69 %، متفوقا على اللاعبين وسيم ريالات من شباب الأردن، ومحمد طنوس من الحسين إربد، وعامر أبوجاموس من الجزيرة.

وجاء ريالات في المركز الثاني بنسبة 25 % وبواقع 200 صوت، وطنوس ثالثا بنسبة 4 % برصيد 34 صوتا، وحل رابعا وأخيرا لاعب الجزيرة عامر أبوجاموس بنسبة 2 % وبواقع 15 صوتا.

يشار إلى أن انداي سبق وأن فاز في استفتاء الاتحاد الآسيوي كأفضل لاعب في الجولة الماضية.

يشار إلى أن الجولة السادسة عشرة انطلقت أمس، بانتظار اختيار الاتحاد الآسيوي نجوم الجولة، تمهيدا للتصويت عليهم. –(أخبار النجوم)