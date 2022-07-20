تضاؤل الاستجابة المناعية التي تحفزها اللقاحات ضد أوميكرون مع الوقت

على الرغم من أن الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لدى البالغين تنتج مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة ضد المتحور أوميكرون، إلا أن مستويات الأجسام المضادة تنخفض بشكل كبير في غضون ثلاثة أشهر، وفقا لدراسة جديدة نُشرت يوم الثلاثاء.

انبثقت هذه النتائج، التي نُشرت في ((سيل ريبورت ميدسين))، عن تجربة سريرية جرت تحت رعاية المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

ففي إطار تجربة سريرية تقوم على “المزج والمطابقة”، قام الباحثون بإعطاء جرعات معززة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 للبالغين في الولايات المتحدة الذين سبق لهم تلقي سلسلة تطعيم أولية بلقاحات مضادة لكوفيد-19.

ثم قام الباحثون بتقييم الاستجابات المناعية بمرور الوقت. ووجدوا أن جميع تركيبات اللقاحات تقريبا التي تم تقييمها أنتجت مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة للسلالة الفرعية بي إيه.1 من أوميكرون.

ولكن الاستجابات المناعية لأوميكرون في جميع المجموعات تضاءلت بشكل كبير، مع انخفاض مستويات الأجسام المضادة المعادلة من 2.4 إلى 5.3 أضعاف في غضون ثلاثة أشهر بعد تلقي الجرعة المعززة، وفقا لما ورد في الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تتفق مع تقارير العالم الحقيقي التي تظهر تراجع الحماية ضد عدوى سارس-كوف-2 خلال موجة أوميكرون لدى الأشخاص الذين تلقوا سلسلة لقاحات أولية بالإضافة إلى جرعة معززة.(شينخوا)