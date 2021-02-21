تضاؤل فرص مشاركة بنزيمة في مواجهة أتالانتا

مدريد – يعاني الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة عضلية بسيطة في الساق اليسرى وتتضاءل فرص سفره مع ريال مدريد إلى إيطاليا لخوض المباراة المرتقبة أمام أتالانتا الأربعاء ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقا لما صرحت به مصادر من النادي الملكي لـ(إفي).

وسيعود قرار مشاركة بنزيمة في المباراة إلى الجهاز الطبي للملكي والمدرب زين الدين زيدان بناء على المخاطر المترتبة على ذلك، بحسب المصار.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم الفرنسي أنه يعاني من إصابة عضلية بالساق اليسرى.

وعلى الرغم من عدم معاناته من تمزق عضلي كبير، إلا أن الفرنسي، أحد أبرز نجوم خط الهجوم لدى “الميرينجي” لم يتمكن من المشاركة في مواجهة بلد الوليد ضمن منافسات الدوري المحلي، وتدور الشكوك حول احتمالية استدعائه للمباراة الأوروبية أمام أتالانتا.

وأوضح زيدان بعد الفوز على بلد الوليد في بوسيلا بهدف نظيف أنه لا يفكر أبدا في المخاطرة ببنزيمة.

وفي هذا الصدد، قال زيزو “إذا كان سارت الأمور على نحو أفضل سوف يسافر إلى إيطاليا ولكن إذا لم يكن كذلك لن نخاطر، لأن الموسم لا يزال ممتدا”.

وبعد معرفة نتائج الفحوصات، سيجري الاثنين اتخاذ القرار النهائي بشأن بنزيمة.

وسيلتقي مدرب الملكي مع بنزيمة وأطباء النادي في مدينة ريال مدريد الرياضية لتقييم المخاطر التي تمثلها مشاركة في المباراة المهمة بالتشامبيونز ليج، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بهذا الخصوص لدى الكشف عن قائمة زيدان لخوض المواجهة مساء الاثنين.

ويثق النادي أنه في حال استبعاد سفر اللاعب الفرنسي إلى إيطاليا، فإنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة بالدوري المحلي أمام ريال سوسييداد مطلع مارس/آذار المقبل.