تضاعف مستخدمي الباص السريع 400 %

عمان- الغد- بلغ عدد مستخدمي الباص سريع التردد، أمس الأربعاء، 4370 راكبا، في زيادة نسبتها 400 %.

ودشن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، التشغيل التجريبي للمسار الأول لمشروع الباص السريع التردد ايذانًا بإنجاز هذا المشروع الحيوي للنقل العام في العاصمة عمان.

وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع من محطة صويلح للركاب مرورًا بشارع الملكة رانيا العبدالله إلى محطة دوار المدينة الرياضية إلى شارع الشريف ناصر بن جميل إلى وادي صقره إلى إشارات الرابية ثم الدوار الخامس وشارع الأميرة بسمة ووادي عبدون وصولا إلى محطة المتحف في رأس العين ولمسافة 16 كيلومترا وبتردد منتظم للرحلات بواقع 5 دقائق بين كل رحلة.