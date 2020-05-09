“تضامن” تدعو لوقف تعطيل المحاكم الشرعية والكنسية حماية لحقوق النساء

رانيا الصرايرة

عمان- طالبت ورقة موقف بوقف تعطيل أعمال المحاكم الشرعية والكنسية لتأخذ أنظمة العدالة مسارها الطبيعي في حماية حقوق النساء بشكل خاص، وقبول كافة الدعاوى التي تمس حقوقهن ومن بينها دعاوى التفريق (الطلاق الرضائي) وقضايا الافتداء والنفقات والحضانة والرؤية والاستزارة.

الورقة التي أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، قالت إن “تعطيل المحاكم بشكل عام والمحاكم الشرعية والكنسية بشكل خاص يؤثر بشكل غير متكافئ على كل من النساء والرجال، فالنساء عانين وما يزلن من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، وأثرت بشكل مباشر على قضايا الأسرة خاصة ما تعلق بقضايا الطلاق الرضائي والافتداء وقضايا النفقات والرؤية والاستزارة والحضانة والميراث”.

ودعت الورقة الى “مباشرة العمل على تنفيذ أحكام النفقات دون حاجة الى اتباع الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ وإعطاء المهل والتعميم مرة أخرى لمن تخلف من المحكوم عليهم في الدفع، وإلغاء أي استثناء من دفع النفقات بواسطة صندوق تسليف النفقة خاصة نفقات الزوجات والآباء والأمهات، وإزالة أي شروط قد تجعل من حصول النساء على نفقاتهن ونفقات أطفالهن صعبة المنال”.

وأكدت، “ضرورة التوسع في خدمات المحاكم الشرعية والكنسية الكترونياً، كتسجيل الدعاوى بمختلف أنواعها، ومتابعة احكام التنفيذ، والحصول على النفقات، وتنظيم أحكام الرؤية والاستزارة عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم طلبات الحصول على الوثائق المهمة، وغيرها من المعاملات الشرعية والكنسية”.

كما طالبت بإصدار الأحكام في كافة القضايا التي إستوفت كافة الإجراءات القانونية حماية لحقوق النساء والأطفال وكبيرات وكبار السن، خاصة القضايا المتعلقة بالنفقات والحضانة والرؤية والاستزارة والميراث والتفريق والافتداء.

ودعت الورقة كذلك الى “تمكين المحاميات والمحامين الشرعيين والكنسيين من تسجيل ومتابعة الدعاوى الشرعية والكنسية، وتسهيل أعمالهم أمام المحاكم ودوائر التنفيذ، والسعي لإيجاد طرق الكترونية تمكنهم من القيام بهذه الإجراءات دون الحاجة الى الحضور الى المحاكم إلا للضرورة”.

وقالت الورقة، “يجب تفعيل دور قضاة الأمور والمستعجلة والتوسع في صلاحياتهم من جهة وفي المواضيع التي تعتبر من الأمور المستعجلة من جهة أخرى، واعتبار أي موضع ذات علاقة بالنساء والأطفال وكبيرات وكبار السن ذات أولوية ويجب النظر بها بصفة الاستعجال، دون تعطيل أو تأخير تحت أي ظرف من الظروف”.

وبينت الورقة، “انه خلال فترة الحظر عانت النساء من إشكاليات وتحديات متعددة القانونية منها والإجرائية، ومن بينها الطلاق الرضائي والافتداء”، مشيرة الى انه “في الوقت الذي يتمكن فيه الرجل من إيقاع الطلاق على زوجته في أي وقت، فإن النساء حرمن من هذا الحق الذي رتبه لهن قانون الأحوال الشخصية، فلا يمكنهن تسجيل قضايا التفريق (الطلاق الرضائي) بمختلف أسبابها ولا يمكنهن تسجيل قضايا الافتداء، كما لا يمكنهن متابعة قضاياهن المرفوعة أصلاً أمام المحاكم الشرعية والكنسية والتي قد يكون بعضها قد وصلت الى نهايتها واقتربت من إصدار الأحكام فيها”.

وبالنسبة للنفقة، تبين الورقة “انه الى جانب عدم إمكانية تسجيل قضايا النفقات والأجور، فإن النساء اللاتي حكم لهن بالنفقات واجهن تحديات إجرائية كان من أبرزها ايقاف طلبات التعميم على كل من تخلف عن دفع النفقة منذ تفعيل قانون الدفاع، إلا أن هذا الإيقاف ما يزال مستمراً حتى تاريخه. ويترتب على هذا الإجراء أن يتم تبليع المحكوم عليهم بالنفقات مرة أخرى وإعطاؤهم مهلة جديدة للدفع ومن ثم إصدار طلبات التعميم، الأمر الذي يؤثر على النساء والأطفال والأباء والأمهات ويؤخر دفع النفقات المحكوم بها لهم ويعيدهم الى المربع الأول من إجراءات التنفيذ ويفقدهم حقوقهم في النفقة في الأوقات التي هم بأشد الحاجة للحصول عليها وتأمين مصاريفهم المعيشية”.

ووفق الورقة، “حرمت النساء اللاتي لم يكن أزواجهن ملتزمين بدفع النفقة لهن من الحصول عليها خلال شهر آذار (مارس) 2020 من صندوق تسليف النفقة، حيث دفع الصندوق نفقة المرأة التي كان زوجها أو طليقها ملتزم بالدفع سابقاً وبعد تحصيل الصندوق لنفقات شهر نيسان (أبريل) من المحكوم عليهم، كما استثنيت النساء والأباء والأمهات من تسليف النفقة خلال شهر آذار (مارس)، حيث قام صندوق تسليف النفقة بدفع نفقات الأطفال ونفقات المسكن والحضانة والتعليم، علماً بأن العديد من النساء يكتفين بنفقاتهن الزوجية ولا يطالبن بنفقات لأطفالهن مما يحرمهن شخصيا ويحرم أطفالهن من هذا الاستثناء، كما يحرم كبيرات وكبار السن من نفقاتهم”.

وفيما يخص دعاوى الحضانة، تلفت الورقة الى “تأثر النساء بشكل مباشر من تعطيل المحاكم الشرعية والكنسية، مما حرمهن من حضانة أطفالهن في حال حصولهن على أحكام قضائية بالحضانة، كما حرمهن من إقامة هكذا دعاوى، الأمر الذي يؤثر عليهن نفسياً وصحياً ويؤثر على علاقاتهن بأطفالهن خاصة في ظل الأوضاع الصحية التي تستوجب إجراءات وقائية تحرص النساء بشكل أفضل على اتباعها تجاه أطفالهن”.

اما أحكام الرؤية والاستزارة، فقد “توقفت بشكل شبة كامل نتيجة إجراءات الحجر المنزلي وحظر التجول، وحرمت النساء والآباء والأمهات من رؤية أطفالهن وأحفادهم وانقطعت أوجه التواصل بينهم، وهو ما يؤتب آثاراً نفسية وصحية قد يصعب تجاوزها”.