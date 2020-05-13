“تضامن” تطالب بالسماح للمجتمع المدني بتقديم خدماته لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

رانيا الصرايرة

عمان – طالبت جمعية معهد تضامن النساء “تضامن” بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالوصول الى مراكز الإصلاح والتأهيل لمواصلة تقديم خدمات الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي للنزيلات، ومتابعة قضاياهن أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة، والتواصل مع أصحاب العلاقة للوصول الى تسويات قانونية حسب مقتضى الحال.

وأكدت “تضامن” في ورقة موقف حملت عنوان “حقوق نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل في ظل جائحة كورونا وما بعدها”،

ضرورة تمكين المحامين من زيارة نزيلات تلك المراكز، لغايات المشورة القانونية والحصول على التوكيلات للدفاع عنهن أمام القضاء، أو لتقديم طلبات إخلاء السبيل، أو لمراجعة الدوائر المختصة للحصول على أي وثائق مهمة تساعدهن في الدعاوى المقامة ضدهن.

وبينت انه ومع اعلان الأردن تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، بدأت الإجراءات الإحترازية ومن بينها حظر التجول والحجر المنزلي، ووقف جميع الزيارات الى مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أوقف نقل النزلاء والنزيلات الى المحاكم، وبوشرت بعض المحاكمات عن بعد في عدد من المحاكم خاصة محكمة الجنايات الكبرى.

وأشادت “تضامن” بإجراءات الإفراج المؤقت عن مئات النزلاء والنزيلات للمسجونين والموقوفين على ذمة قضايا مالية صغيرة أو جنح بسبب الاكتظاظ، واتخاذ كافة التدابير الصحية للوقاية من الفيروس داخل المراكز وتوعية النزلاء والنزيلات من جهة ثانية.

وعلى الرغم من ذلك فقد رتبت هذه الإجراءات التي ما تزال مستمرة منذ حوالي شهرين، آثاراً سلبية على النزلاء بشكل عام والنزيلات بشكل خاص ومن بينها توقف خدمات الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي.

وطالبت الورقة بالسماح لأهالي وأقارب النزيلات بزيارتهن وفقاً لإجراءات السلامة المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا، وتمكينهن من التواصل الهاتفي مع أسرهن وأقاربهن باستخدام تطبيقات التواصل المرئي، وزيادة مدة هذه الاتصالات، مبينة ان وقف زيارات أسر وعائلات نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل يؤثر عليهن ويحرمهن من التواصل مع أطفالهن وأزواجهن وأقاربهن، ويشعرهن بالخوف والعزلة والانقطاع عن العالم الخارجي.

وأشارت الى وجود أعداد من النزيلات الإجنبيات واللاتي لا يتحدثن اللغة العربية، وقد لا يستطعن فهم الإجراءات الطبية وبرامج التوعية والتثقيف التي تنفذها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتالي قد يحرمن من فهم طبيعة المخاطر التي تواجههن جراء فيروس كورونا والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها.

وقالت الورقة “على الرغم من قرار وقف طلبات التنفيذ القضائي بحق الغارمات والغارمين، إلا أن هذا القرار هو قرار مؤقت لا موعد محدد لاستئناف العمل به، مضيفة أنه بسبب الإجراءات الاحترازية فإن عددا من الغارمات قد يجدن صعوبة في التواصل مع المحامين للوصول الى تسويات مع الدائنين قبل استئناف العمل بطلبات التنفيذ من جهة، ويعشن أوضاعا نفسية ومالية وأسرية صعبة جراء الخوف الدائم من عودة العمل بتلك الطلبات وتوقيفهن من جهة أخرى”.

وطالبت بإعادة عمل المحاكم ومباشرة النظر بالدعاوى وتمكين المحامين من الوصول الآمن والسريع لهذه المحاكم، مع مراعاة عدم نقل النزيلات والاكتفاء بالحضور عند الضرورة والاستعاضة عن حضورهن باستخدام تقنية التواصل المرئي، مع التوسع في استخدام هذه التقنية مستقبلا.

وشددت على ضرورة التوسع في إستخدام الخدمات الالكترونية القضائية، وتمكين المحامين من تسجيل الدعاوى وتقديم الطلبات المختلفة بما فيها طلبات إخلاء السبيل وطلبات الاستئناف الكترونياً.

ودعت الورقة الى تقديم الإرشادات والتعليمات الصحية بشكل مستمر وبأكثر من لغة لضمان أن تكون جميع النزيلات خاصة من الجنسيات الأجنبية على علم تام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

واقترحت الحد من التوقيف الإداري للنساء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحويل النساء المعرضات للخطر الى دار “آمنة” للنساء المعرضات للخطر أو أي دار أخرى تؤمن لهن الحماية وتضمن سلامتهن وحريتهن، داعية إلى استثمار الوقف المؤقت لطلبات التنفيذ القضائي بحق الغارمين والغارمات، للوصول الى حلول جذرية بعيداً عن السجن خاصة في القضايا المالية التي تقل عن مبلغ 10 آلاف دينار.

وبلغ عدد النساء المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر خلال الربع الأول من العام الماضي حوالي 330.8 ألف إمرأة، ويشكلن ما نسبته 71 % من مجموع المقترضين البالغ عددهم 465.9 ألف مقرض ومقترضة، حيث ارتفع عدد النساء المقترضات بنسبة 1.6 % وبعدد 5300 إمرأة، مقارنة مع العام 2018، حيث كان عدد المقترضات 325.5 ألف إمرأة.

وقالت الورقة “إن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً عن البنوك، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، ما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد ما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية”.