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تضرر 228 ألف شخص بسبب الفيضانات في الصين

منذ 4 ساعات
الفيضانات في الصين -وكالات

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بكين – أعلنت سلطات مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، اليوم الأحد، عن تضرر 228 ألف شخص وإعادة تسكين 6351 آخرين بسبب الفيضانات التي شهدتها المقاطعة نتيجة العواصف الممطرة.
وذكر مركز السيطرة على الفيضانات بالمقاطعة في بيان أن العواصف الممطرة ضربت المقاطعة منذ الأربعاء الماضي، وغمرت مياه الفيضانات خمس مدن، مشيرا إلى تضرر 14900 هكتار من الأراضي الزراعية وتلف 900 هكتار آخر.
وأضاف أن الفيضانات دمرت 34 منزلا، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 310 ملايين يوان. –(بترا)

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