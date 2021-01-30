تطبيقات تعزّزْ التعليم المبكر لدى طفلك!

عمان-الغد – ليس هناك شك في أن معرفة القراءة والكتابة هما عنصران أساسيان لنمو الطفل ولفتح أبواب مستقبل أكثر إشراقاً، ويذكر موقع مشروع “محو الأمية” الأمريكي، والذي يعني بتحسين مستويات مهارات القراءة بين الأطفال في سن المدرسة، إلا أن دماغ الطفل في سن الثالثة يكون أكثر نشاطاً بمرتين من دماغ الشخص البالغ، ويظل على هذا النحو خلال السنوات العشر الأولى من حياته.

هذا العقد الأول من حياة كل إنسان، يشكل فرصة رائعة لصقل الدماغ البشري، وتسليح الأطفال بمهارات مهمة لمستقبلهم، وفي ظل أزمة كورونا، واضطرار الأطفال إلى البقاء في المنزل، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي جعلهم أكثر “التصاقاً” بالأجهزة التكنولوجية، فقد بدأ الأهل بالتوجه إلى التطبيقات الذكية من أجل زيادة فعالية التعليم المبكر لدى الأطفال. فما هي التطبيقات التي ينصح بها؟

1- تطبيق “Lamsa: Educational Kids Stories and Games ” باللغة العربية

يعد من أشهر تطبيقات الأطفال باللغة العربية، وينصح موقع “سوبر ماما” باستخدامه كونه يحتوي على العديد من القصص التفاعلية والألعاب ومقاطع الفيديو، التي تعمل على تطوير وتحسين الذاكرة والتركيز والمهارات المعرفية، ويناسب الأعمار ما بين 2 إلى 8 سنوات.

2- تطبيق “أبجد” باللغة العربية

قد يكون هذا التطبيق هو الأشهر عربياً على هذه القائمة، وأدرج ضمن أفضل التطبيقات العربية في كثير من المجلات والمواقع العربية، وذلك لسهولة استخدامه. يناسب التطبيق الأطفال ما بين عمر 2 و 5 سنوات، ويساعد على تعليم أساسيات القراءة وكتابة الحروف، ويحتوي على أنشطة تعليمية وألعاب مختلفة.

3- تطبيق “Khan Academy Kids” باللغة الإنجليزية

كتبت الصحفية كارين تشيشترون، والمهتمة بأساليب رعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم، عبر مقال لها في موقع “parents”، أن من أهم التطبيقات التي تساعد على بناء المهارات لدى الأطفال هو تطبيق “Khan Academy Kids”، والذي يحتوي على مئات الألعاب والدروس والقصص، التي تم دراستها وفحصها من خبراء تعليم الطفولة المبكرة، والذي يحتوي أيضاً على مجموعة من الكتب الإلكترونية، وصفتها الكاتبة بـ”القوية”، مع احتوائه على خيار الاستماع للقصة بصوت عالٍ، وهو مناسب للأعمار ما بين 2 و 7 سنوات.

4- تطبيق Homer باللغة الإنجليزية

ينصح موقع IFLscience العلمي بتطبيق “Homer”؛ والمصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و 8 سنوات، ويحتوي التطبيق على أكثر من 1000 درس، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القصص والأنشطة. يتم فرز المحتوى حسب الاهتمام ومستوى المهارة ونوع التعلم، بحيث يمكن للأطفال وأولياء الأمور التنقل بسهولة عبر الأنشطة التي لا تعد ولا تحصى.

5- تطبيق ” Read Along by google ​​​​​​​” بلغات مختلفة من بينها العربية.

يساعد التطبيق على تحسين مهارات القراءة في اللغتين العربية والإنجليزية؛ من خلال قراءة قصص مثيرة للاهتمام. وتذكر الكاتبة تشيشترون في مقالها، إنه يساعد على تحديد الكلمات التي يتعثر فيها الأطفال أثناء قراءتهم.

ويضع خطاً تحتها، ويمنح النجوم لمن يتحدث بها بشكل صحيح. ويمكن للأطفال النقر على الكلمة التي لا يعرفونها وسيساعدهم “رفيق القراءة” على نطقها بشكل جيد.

التطبيق مناسب لمن هم فوق عمر الخامسة، بحسب ما نشره موقع dw.

وفي المحصلة النهائية ينبغي على أولياء الأمور اختيار ما يجدونه مناسبا لأطفالهم، وتبقى العملية في صلب مسؤوليتهم ويمكنهم استشارة مختصين تربويين.