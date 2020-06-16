تطبيق “إي فواتيركم” متاح على “Huawei AppGallery”

عمان- صحيح أن جدولك اليومي بات مليئا بالأعمال والمواعيد والمتطلبات التي عليك إنجازها قبل نهاية كل يوم، إلا أن التكنولوجيا هي الرفيق الذي سيساعدك على استغلال وقتك إلى أقصى حد، وتوفير الجهد عليك.

وفرت هواوي عبر منصة تطبيقاتها المتفردة Huawei AppGallery -وهي واحد من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع 400 مليون مستخدم نشط شهريا- مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تمنحك حلولاً مختلفة لتستمتع بأسلوب حياة ذكي، وتحظى بالمزيد من الراحة والكثير من الوقت مع العائلة والأصدقاء، رغم وتيرة الحياة المتسارعة التي نعيشها جميعا.

من بين هذه التطبيقات التي توفرها Huawei AppGallery تطبيق إي فواتيركم (eFAWATEERcom) للدفع الإلكتروني الآمن، وهو نظام إلكتروني سهل الاستخدام وآمن يتيح لك عرض فواتيرك المستحقة وتسديد قيمتها بكل سرعة وبساطة وبأقل التكاليف، ويُشرف عليه البنك المركزي الأردني بتشغيل من شركة “مدفوعاتكم” الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني.

فبعيدا عن عناء طرق الدفع التقليدية؛ كالذهاب لمواقع المؤسسة التي ترغب في تسديد فواتيرها، والاصطفاف في طوابير الدفع، والتعرض لأزمات الشوارع، أصبح بإمكانك اليوم تحميل تطبيق “إي فواتيركم” عبر منصة “Huawei AppGallery” لتسدد كل فواتيرك بكبسة زر على هاتفك وقتما شئت وأينما كنت.

يعمل تطبيق “إي فواتيركم” كنقطة واحدة لدفع جميع فواتيرك؛ حيث يربطك بمختلف شركات الخدمات العامة المحلية، مع أكثر من 250 جهة مفوترة مقسمة حسب قطاعاتها، ويشتمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قطاعات التمويل والخدمات المالية، والجهات الحكومية؛ مثل دفع مخالفات السير، والمسقفات، والتحققات، وعدم المحكومية والقبول الموحد، والاتصالات، والبنوك، والتعليم، والمياه والكهرباء، والوقود والغاز، والجهات الخيرية، والنقل والسفر، والتجارة الإلكترونية، والطب والصحة، والتجارة والخدمات.

ويتيح تطبيق “إي فواتيركم” طريقتين رئيستين للدفع؛ إما عبر البطاقات الائتمانية، أو عن طريق ربط حسابك البنكي من خلال طريقة “الدفع المباشر”، كما يمنحك إمكانية تسديد تسعة فواتير معا في آن واحد ليوفر عليك الوقت. ومن بين المزايا الأخرى التي يوفرها التطبيق، إمكانية إرسال الفاتورة لشخص آخر لتسديدها بالنيابة عنك، وسجل الدفعات المنفّذة؛ حيث ينشئ سجلاً كاملاً بجميع الدفعات التي تنفذها للرجوع لها وقت الحاجة أو الاستفادة منها في المستقبل. كذلك، طوّر التطبيق خاصية قراءة العداد الذاتية لمساعدة الأفراد في قراءة عدادات الكهرباء والمياه ومعرفة قيمة الفواتير بدون الحاجة لزيارة من قارئي العدادات ومسحها بشكل ضوئي، مما يشجع الأفراد على البقاء بالمنزل وإنهاء معاملاتهم من أماكنهم.