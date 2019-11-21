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تطبيق تقنية “خط المرمى” لأول مرة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين

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مدريد – أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنها ستستعين بتقنية خط المرمى للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر التي ستحتضنها السعودية في كانون ثان (يناير) 2020 وستقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق.

وأعلن رئيس اللجنة، كارلوس كاربايو، من داخل مدينة لاس روثاس الرياضية: “نحن سعداء للغاية للإعلان عن تطور جديد في تاريخ كرة القدم الإسبانية، حيث أننا سنطبق للمرة الأولى في إسبانيا تقنية خط المرمى في مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس السوبر التي ستقام مطلع يناير المقبل في السعودية”.

وتقوم هذه التقنية، التي يعد موردها الفني شركة (عين الصقر)، على الاستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جنبات الملعب، 7 في كل منتصف، منها كاميرا عالية الجودة على خط المرمى، وجميعها متصلة بمركز تحكم، بينما يتصل هذا المركز مباشرة بالحكام داخل الملعب.

وفي حالة تخطي الكرة بالكامل لخط المرمى، سيسمع الحكام في أقل من ثانية كلمة هدف ثلاث مرات، بالإضافة لوصول رسالة نصية على ساعاتهم.

وتمتلك شركة (عين الصقر) خبرة كبيرة في بطولات الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا)، والأوروبي (يويفا)، كما أنها تعد المورد الرئيسي للبطولات المحلية الكبرى.

وتم تطبيق تقنية خط المرمى للمرة الأولى في مونديال الأندية 2012 باليابان، بينما كان الدوري الإنجليزي “البريميير ليج” أول من طبقها في 2013. (إفي)

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