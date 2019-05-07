تطبيق خدمة استخراج براءة الذمة الكترونيا في مركز جمرك حرة الزرقاء

الزرقاء– طبقت الجمارك الأردنية خدمة إلكترونية جديدة لاستخراج براءة الذمة لغايات تجديد رخصة شركات التخليص والمؤسسات الخاصة في مركز جمرك الحرة الزرقاء والتي تساهم في زيادة رضا متلقي الخدمة، وتعمل على التقليل من الوقت والجهد بشكل اسرع من الطريقة التقليدية والتي كانت معتمدة سابقاً مما تساهم بشكل فاعل في برنامج تحول الجمارك الى دائرة إلكترونية وصولاً الى تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.

وتجدر الإشارة أن هذه الخدمة تعتمد على استخراج براءة ذمة لتجديد رخصة شركات التخليص من خلال إدخال رقم الشركة على نظام إلكتروني واستخراج كشف بالمعاملات المفتوحة والتي تستغرق خمسة دقائق مما يوفر الوقت والجهد على شركات التخليص وكافة المتعاملين بالحصول على براءة الذمة بأسرع وقت ممكن دون الحاجة للرجوع لعدة إجراءات ومصادقات من عدة أقسام ووحدات معنية، وتوثيق مخرجات عمل الأنظمة الالكترونية ذات العلاقة بالعمل ببراءة الذمة على الكشف من خلال تحديد الالتزامات عليها مما يساهم في عملية تسريع انجاز البيانات الجمركية.

من الجدير بالذكر أن دائرة الجمارك قد خطت خطوات واسعة في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الذكية فكانت من أوائل المؤسسات الحكومية في أتمته عملياتها وخدماتها لتسهيل الحركة التجارية فقد تم أتمت (98%) من إجراءات العمل الجمركي إلكترونياً، واطلقت الجمارك عام 2018-2019 شعار عمل لها بعنوان جمارك إلكترونية داعمة للاقتصاد الوطني.