تطبيق ذكي من AWS لمساعدة “الصحة العالمية” للاستجابة لكورونا

عمَان-الغد-في إطار الجهود العالمية لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19، أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تنسيق جهود الاستجابة للوباء على مستوى العالم تطبيق ذكي.

ويأتي ذلك بهدف دعم العاملين في قطاع الرعاية الصحية حول العالم خلال عملهم على رعاية المصابين بفيروس كوفيد-19، وكذلك للتعرف على كيفية وقاية أنفسهم وسط بيئة عمل تتسم بظروف غاية في التعقيد.

وقدمت أمازون ويب سيرفيسز AWS المساعدة لمنظمة الصحة العالمية في تطوير هذا التطبيق الذكي قبل موعده المقرر بإثنى عشر شهراً.

ويقدم التطبيق الجديد للطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية إمكانية الإطلاع على مواد تعليمية وإرشادات تنشرها منظمة الصحة العالمية ويتم تحديثها باستمرا.

، كما تمنحهم فرصة المشاركة في ورش عمل افتراضية لتنمية المهارات بالإضافة إلى تدريبات أخرى يتم بثها مباشرة عبر التطبيق.

ويأتي هذا التطبيق الذكي في سياق أوجه الدعم والتعاون المختلفة التي تقدمها أمازون ويب سيرفيسز AWS لمنظمة الصحة العالمية .

ويتم ذلك عبر تقنياتها المتقدمة في مجال الحوسبة السحابية وفريق خبرائها لمساعدة المنظمة الدولية على تسريع الجهود العالمية لتتبع الفيروس وفهم كيفية انتشاره والعمل بشكل أفضل على احتوائه.

توفير البيانات الخاصة بفيروس كوفيد-19

منذ بدء الجائحة أطلقت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها خريطة بيانية ترصد وضع الفيروس واحصائيات وبيانات عن انتشاره حول العالم.

وقال برناردو ماريانو، مدير إدارة الصحة الرقمية والابتكار التابعة لمنظمة الصحة العالمية: “نحن ممتنون لشركات التقنيات التي عززت قدرات الخريطة البيانية التي ترصد حالة فيروس كوفيد-19 حول العالم، حيث تعتمد الدول على تلك البيانات لمعرفة مدى تأثير الطرق المختلفة التي تتبعها الدول لمواجهة الفيروس، وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ قرار تطبيق جهود مماثلة.”

كما تقدم أمازون ويب سيرفيسز AWS خدمة الاستخلاص الآلي لمحتوى الإنترنت، وخبرات تحليل البيانات ومعالجتها، وذلك لمساعدة منظمة الصحة العالمية على مشاركة البيانات الوبائية في الوقت المناسب مع موظفيها والجهات المعنية بالصحة العامة، والدول الأعضاء، وباقي الفاعلين في مجال الرعاية الصحية حول العالم.

دعم قطاع الصحة العامة بنظام إنذار مبكر

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة جمع المعلومات الوبائية إلكترونيًا من المصادر المفتوحة EIOS بهدف تطوير نظام إنذار مبكر عالمي وموحد.

وتنجز ذلك باستخدام مصادر المعلومات المفتوحة، مثل المواضيع الاخبارية والتقارير، من أجل تحديد التهديدات المحتملة التي تشكل خطراً على الصحة العامة والتحقق منها وتقييمها.

وتساعد أمازون ويب سيرفيسز AWS منظمة الصحة العالمية الآن على تطوير أداة تمكنهم من جمع وتحليل كمية ضخمة المحتوى المتعلق بفيروس كوفيد-19 من حول العالم بطريقة أكثر كفاءة.

وستعتمد هذه الأداة في عملها على تقنيات “تعلم الآلة” للمساعدة على التفريق بين المحتوى الموثوق وغير الموثوق، وتوفير المعلومات بطريقة سهلة للخبراء لتفحصها وتقييمها.

إدارة زيادة الطلب على المعلومات

منذ بداية العام، تزايدت أعداد زوار الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية بنحو ثمانية أضعاف، حيث تتزايد أعداد العاملين في الرعاية الصحية وعموم الناس الباحثين عن معلومات موثوقة من مصادر الخبراء حول تفشي فيروس كورونا.

وتزود أمازون ويب سيرفيسز AWS منظمة الصحة العالمية بقدرات حاسوبية متزايدة لمساعدتها على التوسع بسرعة والتعامل مع هذه الزيادة الكبيرة في الطلب، من أجل ضمان وصول المستخدمين حول العالم إلى الموقع في أي وقت.

تدريب المزيد من العاملين على خطوط الدفاع الأولى

تقدم منظمة الصحة العالمية عبر منصتها التفاعلية OpenWHO لجميع العاملين في خط الدفاع الأول بمن فيهم خبراء الرعاية الصحية حول العالم قائمة ضخمة تتضمن دورات تدريبية .

وتشمل هذه الدورات طرقا حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ الصحية.

وفي حين سارعت منظمة الصحة العالمية إلى توفير هذا النوع من الدورات التدريبية حول كيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا، إلا أن التحدي الأكبر تمثل في جعل تلك الدورات – وأغلبها مقاطع فيديو مسجلة – متوفرة للمزيد من المستخدمين بعدة لغات.

وهنا جاء دور أمازون ويب سيرفيسز AWS التي عملت على توفير خدمات تعلم الآلة والإعلام لتيسير وتسريع عملية إنتاج تلك المواد التعليمية بعدة لغات.

بهدف مساعدة منظمة الصحة العالمية على خفض زمن إنتاج كل قطعة من المحتوى من أيام إلى ساعات.