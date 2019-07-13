تطبيق “فيس آب” يشغل الأردنيين

الغد- اشغل تطبيق فيس آب “#FaceApp” الأردنيين بمواقع التواصل الاجتماعي بصور الشباب الذين استخدموا التطبيق ليروا شكلهم وهم في مرحلة الشيخوخة.

ويحول التطبيق الشاب إلى سن الشيخوخة حيث تظهر علامات الكبر والشيب، إضافة إلى علامات أخرى.

كيف تحول صورتك لشخص عجوز؟

ما عليك سوى أن تفتح هاتفك الذكي وتتصفح سوق البرامج، وتكتب في خانة البحث للموقع تطبيق فيس آب “FaceApp“، وتضغط على كلمة “تثبيت لو هاتفك بالعربي أو INSTALL”.

بعد تحمل التطبيق على هاتفك الذكي ما عليك سوى فتح التطبيق وسيظهر لك خاصية إضافة صورة من المعرض أو الاستوديو الخاص بك للصور او إلتقاط صورة جديدة.

ولتحويلها إلى صورة عجوز ما عليك سوى اختيار الصورة من المعرض أو التقاطها عبر خاصية الكاميرا التي يتيحها التطبيق لالتقاط الصور ثم الضغط على كلمة “Age” واختيار خاصية “Old” لتظهر لك صورتك وأنت في سن الشيخوخة.