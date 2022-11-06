تطبيق من غوغل لتشغيل ألعاب الأجهزة المحمولة على الكمبيوتر الشخصي

أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت غوغل الأمريكية النسخة التجريبية من تطبيق غوغل بلاي غيمز في الولايات المتحدة الذي تتيح للمستخدم الذي يمتلك حسابا على خدمة الألعاب “غوغل بلاي” وجهاز كمبيوتر شخصي بأقل مساحة تخزين، تنزيل التطبيق لكي يتمكن من تشغيل الألعاب المخصصة لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد على جهاز الكمبيوتر الشخضي وممارسة اللعبة باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة.

وأشار موقع سي نت المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم طرح النسخة التجريبية من تطبيق غوغل بلاي غيمز في البداية في أستراليا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند ثم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والبرازيل وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين وماليزيا.

ويمكن تشغيل أكثر من 40 لعبة من ألعاب نظام التشغيل أندرويد باستخدام هذه النسخة التجريبية ومنها لعبة “كوكي رن: المملكة، وأساطير المحمول: بانغ بانغ وحرب غاردنسكيبس وسامونرز.

وقالت غوغل إنها تعتزم إضافة المزيد من الألعاب إلى النسخة الأساسية من التطبيق عند طرحها.

ويحتاج تشغيل تطبيق غوغل بلاي غيمز على جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى نظام التشغيل ويندوز 10 ومساحة تخزين قدرها 10 غيغابايت على القرص الصلب وذاكرة مؤقتة سعة 8 غيغابايت وبطاقة رسوم إنتل يو.إتش.دي غرافيكس 630 جي.بي.يو أو أي بطاقة مماثلة.

وإلى جانب إتاحة تشغيل الألعاب على الكمبيوتر الشخصي، يتيح تطبيق غوغل بلاي غيمز للمستخدمين الاحتفاظ بالتقدم الذي يحققونه في اللعبة عبر الأجهزة المختلفة من خلال استخدام حساب غوغل بلاي. كما يمكن استخدام نظام غوغل بلاي بوينتس بين الأجهزة المختلفة.