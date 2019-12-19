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تطبيق هاتفي لإرسال شكاوى الفساد لهيئة النزاهة

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد– تنوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إطلاق تطبيقها على الهواتف الذكية باللغتين العربية والانجليزية على متجر جوجل بنسختيه (Apple/Android).
و يأتي اطلاق التطبيق انطلاقًا من خطة الهيئة للتحول الإلكتروني ومواكبة منظومة الحكومة الإلكترونية للحد من الواسطة والمحسوبية والتقليل من التواصل المباشر مع مُتلقي الخدمة.

ويهدف التطبيق التسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت والمال من خلال إتاحة المزيد من الخيارات للتواصل مع الهيئة، ومنح المواطنين المزيد من الخصوصية والسرية من خلال استخدام التطبيق في إتاحة المجال لتقديم الشكاوى والتظلمات والإخبارات ومتابعتها إضافةً لمتابعة أخبار الهيئة وأنشطتها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص نافذة عبر التطبيق لتلقي شكاوى الاستثمار تسهيلاً للمستثمرين وأصحاب العلاقة في التواصل مع الهيئة.

رابط التطبيق على منصة google paly :
https://play.google.com/store/apps/details…
رابط التطبيق على منصة : App Store
https://apps.apple.com/us/app/id1388986345
#هيئة_النزاهة_ومكافحة_الفساد

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