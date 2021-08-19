تطبيق Aramex Mobile متاح الآن على منصة AppGallery

أتاح توافر الإنترنت والحلول التقنية المتطورة على الأجهزة المحمولة الذكية للأفراد إمكانية إرسال واستقبال بضائع ومنتجات وشحنات من وإلى أي مكان في العالم! ولأنها تدرك احتياجات عملائها وتصمم خدماتها بما يلبي هذه الاحتياجات، وفرت هواوي عبر متجر تطبيقاتها AppGallery – وهو واحد من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات على مستوى العالم، مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهريًا في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم – مجموعة واسعة من التطبيقات التي توفر حلولًا مختلفة للشحن والتوصيل؛ وأبرزها تطبيق “أرامكس موبايل – Aramex Mobile“، الذي يساهم في تعزيز تجربتهم، ويؤمّن وصول طرودهم وشحناتهم لهم في الوقت والمكان الملائمين.

يوفر تطبيق Aramex Mobile لمستخدميه من عملاء شركة أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، العديد من المزايا التي تجعل عملية تسليم وتتبع وتوصيل شحناتهم تجربة ممتعة وغنية في السهولةأمراً. فمجرد تثبيته على الهاتف الذكي، يمكن للمستخدمين تتبع الطرود الخاصة بهم من خلال الخارطة التفاعلية التي تبيّن مسار هذه الطرود؛ بدءًا من بلد المصدر، وصولًا إلى مرحلة التوصيل للوجهة النهائية. كذلك، يوفر التطبيق، الذي تمّت ترقيته مؤخرًا، للمستخدمين إمكانية جدولة مواعيد استلام شحناتهم، وتحديد مواقع استلامها أو توصيلها، وتفعيل مختلف الإشعارات المتعلقة بالشحنة.

ويدعم تطبيق Aramex Mobile أيضًا خدمة “تشات بوت” القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ليكون أول قناة اتصال تفاعلية مبتكرة في المنطقة مدعمة بهذه الخدمة، ويمكن من خلالها تتبع مسارات الشحنات وتحديد موقعها، وتلقي إشعارات عن حالتها، وترتيب مواعيد التوصيل، ومشاركة الموقع، والعثور على أقرب مركز أو موقع تابع لأرامكس لاستلام أو تسليم الشحنات والطرود. وفيما يخص خيارات الدفع، يوفر التطبيق أداة دفع آمنة وسهلة مع تفصيل كامل لإجمالي الرسوم، بما في ذلك رسوم خدمات التوصيل والرسوم الجمركية.

الآن أصبحت تجربة الشحن وتوصيل الطرود أكثر راحة مع تطبيق Aramex Mobile. يمكنكم تثبيت التطبيق على أجهزتكم عبر متجر AppGallery مباشرة من هنا.