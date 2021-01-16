تطبيق “Mowjaz – موجز” ومنصة “Huawei AppGallery”

عمان- مع تسارع وتيرة الأحداث من حولنا، وتعدد المصادر التي تزودنا بالأخبار العاجلة والفعاليات المهمة ومقاطع الفيديو المتداولة، أصبح من الضروري متابعة آخر المستجدات حول العالم من مصادر موثوقة ذات مصداقية عالية. ولهذا السبب، تحرص هواوي دائمًا على تزويد عملائها بمجموعة مميزة من التطبيقات الإخبارية المختارة بعناية عبر منصتها Huawei AppGallery -ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم. وأبرز هذه التطبيقات في الأردن تطبيق “موجز” (Mowjaz) التابع لـ”موضوع” -الشركة الإقليمية الرائدة في مجال المحتوى العربي على الإنترنت- مع أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا.

“موجز” هو أول تطبيق مجاني في الوطن العربي يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك المستخدم العربي وتفضيلاته واهتماماته ليتمكن من عرض المحتوى المناسب له، وإرسال الإشعارات الخاصة بالأخبار العاجلة والمعلومات المتنوعة التي تهمه ليعيش تجربة استثنائية خاصة به. مع هذا التطبيق المميز، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات والأحداث حول العالم، ومعرفة كل ما يدور حولك أولًا بأول في مختلف المجالات التي تفضلها من أخبار ورياضة وترفيه وصحة وتكنولوجيا وغيرها الكثير، من خلال متابعة المصادر الموثوقة والمتنوعة من مختلف أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى المصادر العالمية باللغة العربية، إلى جانب الوسوم المتداولة والكلمات المهمة مثل أسماء الشخصيات والمنظمات والأحداث والأماكن والتصنيفات المستخرجة بشكل تلقائي، وذلك عبر محرك التوصيات والبحث والإشعارات التي تخصص لك جميعها ما قد يهمك باستخدام الأنظمة الذكية. وقد حصل تطبيق “موجز” على الجائزة الذهبية في مسابقة هواوي للمطورين في خمس دول.