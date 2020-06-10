تطبيق “Umniah” على منصة “Huawei AppGallery”

عمان-مع تغيّر نمط حياتنا في الوقت الحالي، بات من الضروري الحصول على مختلف الخدمات بأبسط الطرق وأيسرها. وفي ظل انتشار استخدام التكنولوجيا في جميع شؤوننا، أصبحنا على بُعد كبسة زر واحدة من أي شيء نبحث عنه. فمثلا أصبح بإمكاننا التواصل مع أحبائنا، متابعة أعمالنا، ودفع فواتيرنا عبر الهواتف الذكية بفضل التطبيقات المتنوعة التي تمنحنا الفرصة لعيش تجربة إلكترونية متميزة. وكما عودتنا هواوي، فإنها توفر عبر منصتها Huawei AppGallery، التي تعدّ واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، نخبة من التطبيقات في العديد من المجالات مثل الاتصالات – أحد أهم القطاعات خلال الفترة الحالية – لنبقى على تواصل دائم طوال الوقت. ويعدّ تطبيق Umniah الجديد كليا الخاص بشركة “أمنية” من أبرز هذه التطبيقات، فدعونا نتعرف سوية على الخدمات التي يقدمها وأبرز مميزاته.

ويقدم التطبيق للمستخدمين تجربة عصرية قائمة على الاستقلال والتحكم الذاتي في حياتهم الرقمية، ويمنح مستخدمي خطوط الهواتف الثابتة والإنترنت ميزات وخدمات فريدة، في حين يوفر لمستخدمي الهواتف المتنقلة خدمات وعروض ومنتجات متنوعة تضفي قيمة ملموسة على تجربتهم، تعزز ولائهم، وتزيد من تفاعلهم اليومي؛ ويشمل ذلك برنامج “umnicoin”، وهو أحد أبرز برامج الولاء الرقمية بالكامل، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن للمستخدمين الحصول على نقاط “umnicoin” يوميا من خلال التطبيق بناء على تفاعلهم ونشاطهم في صفحة “أمنية” على موقع فيسبوك، إلى جانب أسلوب حياتهم الصحي عبر احتساب خطواتهم اليومية، وفي المقابل يمكنهم استبدال الـ”umnicoin” التي يجمعونها بمكافآت من مجموعة واسعة من شركاء “أمنية”. يوفر تطبيقUmniah أيضا “قائمة 404” وهي عبارة عن مجموعة من العروض بأسعار مخفضة مصممة خصيصا لكل مستخدم، بالإضافة إلى مجموعة من ألعاب التسلية والترفيه مثل “Spin to Win”، و”Surprise box”، و”M umnicoin prize 1”. وإلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الاطلاع على أبرز العروض الخاصة بالخطوط، الحزم، الإنترنت، وأجهزة الهواتف الذكية التي يوفرها متجر أمنية الإلكتروني، وطلب المنتجات التي يرغبون بها فور طرحها في الأردن، مع توفر خدمة التوصيل المجانية والسريعة. وبإمكان مستخدمي التطبيق أيضا التواصل مع خدمة العملاء على مدار الساعة عبر خدمة الدردشة المباشرة (Chatbot).