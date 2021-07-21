تطعيم من هم فوق 18 عاما دون موعد مسبق

عمان-الغد- تستأنف وزارة الصحة اعتبارا من الخميس ، حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في المراكز المعتمدة، وإعطاء الجرعة الأولى من لقاح فايزر لمن هم فوق 18 عاما.

وأكد أمين عام وزارة الصحة للشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، أن مراكز التطعيم سوف تستقبل جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة اعتبارا من الخميس دون موعد مسبق، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة التوسع في إعطاء المطاعيم الفئة العمرية سن 18 عاما فما فوق”.

وحددت الوزارة المراكز التي ستقدم الجرعة الأولى لمطعوم فيروس كورونا دون موعد مسبق وعلى النحو التالي:

في إربد، لجنة تحسين مخيم إربد (قاعة اليرموك)، مركز صحي حبراص الشامل، مركز صحي الشونة الشمالية الشامل، نادي اتحاد الرمثا، مركز بلدية شرحبيل بن حسنة، مركز شباب وشابات دير أبي سعيد، ومركز صحي الطيبة الشامل.

وفي البلقاء، مدرسة معدّي الثانوية للبنات، ولجنة تحسين مخيم البقعة، ومستشفى السلط القديم.

وفي الزرقاء، جمعية شؤون الحج – المشيرفة، مدينة الأمير محمد للشباب، ومستشفى الزرقاء الحكومي الجديد.

وفي الطفيلة، مركز صحي الطفيلة الشامل، ومركز صحي بصيرا الشامل.

وفي العاصمة عمّان، مركز صحي القويسمة الشامل، وحدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through، حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through، وديوان الهملان دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الأردن ماركا، وديوان عشائر العجارمة –ناعور، ومركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة، ومركز صحي الجبيهة، ومركز صحي وادي السير الشامل، ومستشفى الأمير حمزة، ومستشفى البشير.

وفي العقبة، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة، ومركز صحي القويرة الشامل.

وفي الكرك، مركز صحي الربة، ومركز صحي الصافي، ومركز صحي المزار الجنوبي.

وفي المفرق، مركز الأمراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق، ومركز مستشفى البادية الشمالية.

وفي جرش، نادي جرش الرياضي. أما في عجلون، مركز صحي عجلون الشامل.

وفي مأدبا، مجمع النقابات المهنية – مأدبا، ومركز صحي ذيبان.

وفي معان، مركز صحي البتراء الشامل، ومركز صحي معان الشامل.