تطعيم 80 مواطن في مستشفى الملك المؤسس بلقاح كورونا

احمد التميمي

الرمثا – قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو انه تم تطعيم 80 شخص بلقاح كورونا من اصل 170 شخص مسجل عبر المنصة .

واكد الغزو انه لا يوجد هناك اي تأخير في عملية تلقي المواطنين للقاح وانه لم يتم توقف إعطاء اللقاح جزئيا بسبب عدجم تحديث الأسماء على النظام.

وأشار الغزو إلى انه تم أمس تطعيم 117 مواطن من اصل 180 مواطن مسجل عبر المنصة وان عملية التطعيم تسير بشكل طبيعي.

وكان مواطنون شكوا من توقف عملية التطعيم بشكل جزئي بسبب عدم تحديث النظام الخاص بالأسماء، فيما تم استئناف عملية التطعيم لاحقا بعد إجراء التحديث المطلوب .