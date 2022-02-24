تطورات الأزمة في أوكرانيا.. الأردن يرفض استخدام القوة

عمّان-الغد- تتابع المملكة الأردنية الهاشمية بقلقٍ وأسف عميقين تطورات الأزمة في أوكرانيا وتدهور الأوضاع وارتفاع حدة التوتر.

وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول على موقف الأردن الثابت والراسخ في رفض استخدام القوة أو التهديد بها في حلّ النزاعات، وضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وأكّد ضرورة تغليب لغة الحوار، وتكاتف الجهود لوقف التصعيد وحلّ الأزمة بالطرق السلمية وفق القانون الدولي وبما يضمن الأمن والاستقرار .

وأضاف أن الأردن يدعو أيضاً إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وجدّدت الوزارة دعم الأردن جميع الجهود الدبلوماسية المستهدفة وقف التصعيد والتوصل لحلٍ سلميٍ للأزمة، مع التأكيد على احترام سيادة أوكرانيا.