تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة على موعد مع منتخفض جوي يبدأ تأثيره الواضح على المملكة مساء الخميس القادم حيث تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي ويحتمل في ساعات صباح الخميس تساقط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، قد تمتد الى اجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

أما ليلا تكون الاجواء باردة في معظم المناطق، وغائمة جزئيا و تدريجيا مع ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة وباردة في مقدمة منخفض جوي سوف يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا مع ساعات ما بعد منتصف الليل الى المناطق الوسطى قد تكون غزيرة احيانا و يصحبها الرعد.

وقد حذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في ساعات الليل المتاخرة في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت.