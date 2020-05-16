تطورات جديدة عقب تشريح جثمان براينت وقائد المروحية المنكوبة

لوس أنجليس – أظهر تشريح جثة قائد المروحية التي قضى على متنها أسطورة كرة السلة الأميركي السابق كوبي براينت وثمانية أشخاص آخرون بينهم ابنته جيانا في حادث وقع في 26 كانون ثاني (يناير) الماضي، خلو جسده من آثار الكحول أو المخدرات، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

ونشر مكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجليس، نتيجة تشريح جثامين الركاب التسعة للمروحية المنكوبة، والذين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في مدينة كالاباساس، بالقرب من لوس أنجليس (كاليفورنيا).

وأشار التقرير أيضا إلى أن الدواء الوحيد الذي رصدت آثاره في جثمان براينت هو مادة ميثيل فينيدات، المستخدمة لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والنوم القهري، وكشف التقرير أن نتيجة التشريح أظهرت خلو جثة قائد المروحية، الطيار آرا زوبيان، من أي آثار لمواد مخدرة أو كحول.

Autopsy in crash that killed Kobe Bryant, 8 others shows pilot did not have drugs or alcohol in his system https://t.co/B8ATR3mR2U — KTLA (@KTLA) May 16, 2020

كما أفاد التقرير بأن ركاب المروحية لقوا حتفهم نتيجة الإصابات المميتة التي تعرضوا لها نتيجة اصطدام المروحية بجانب تل، ويصف التقرير مدى فداحة الإصابات، ويشير إلى ان سبب وفاة براينت (41 عاما) وابنته جيانا (13 عاما) وجميع ركاب المروحية هي صدمة قوية.

ووقع الحادث حين كان براينت برفقة ابنته لنقلها إلى بطولة للناشئين في صباح 26 كانون ثاني (يناير) الماضي، واصطدمت المروحية بالتل بسبب الضباب الكثيف.

وعلاوة على براينت وابنته والطيار، قضى على متن المروحية مدرب البيسبول بجامعة أورانج كوست جون ألتوبيلي وزوجته كيري وابنته أليسا التي كانت تلعب بنفس فريق الناشئين مع جيانا، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر، وزميلة أخرى بالفريق هي بايتون ووالدتها سارة تشيستر.

ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاما، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أوليمبياد بكين 2008 ولندن 2012. (إفي)