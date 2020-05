تطورات جديدة عقب تشريح جثمان براينت وقائد المروحية المنكوبة

لوس أنجليس – أظهر تشريح جثة قائد المروحية التي قضى على متنها أسطورة كرة السلة الأميركي السابق كوبي براينت وثمانية أشخاص آخرون بينهم ابنته جيانا في حادث وقع في 26 كانون ثاني (يناير) الماضي، خلو جسده من آثار الكحول أو المخدرات، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

ونشر مكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجليس، نتيجة تشريح جثامين الركاب التسعة للمروحية المنكوبة، والذين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في مدينة كالاباساس، بالقرب من لوس أنجليس (كاليفورنيا).

وأشار التقرير أيضا إلى أن الدواء الوحيد الذي رصدت آثاره في جثمان براينت هو مادة ميثيل فينيدات، المستخدمة لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والنوم القهري، وكشف التقرير أن نتيجة التشريح أظهرت خلو جثة قائد المروحية، الطيار آرا زوبيان، من أي آثار لمواد مخدرة أو كحول.

Autopsy in crash that killed Kobe Bryant, 8 others shows pilot did not have drugs or alcohol in his system https://t.co/B8ATR3mR2U

— KTLA (@KTLA) May 16, 2020