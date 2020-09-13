“تطوير الأعمال” مشروع تنمية يخرج 67 شابا وفتاة

عمان-الغد- بعد اتمامهم لبرنامج التدريب المهني ضمن مشروع تنمية تم تخريج 67 باحثا عمل منهم 49 فتاة و18 شابا، ومشروع “تنمية” احد مشاريع مبادرة مينكا (MINKA) الذي يديره مركز تطوير الأعمال BDC، وتم تعيينهم مباشرة في مصنع ارابيلا للتكنولوجيا الطبية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها السيدة فيونا ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ومركز تطوير الأعمال BDC للمشروع في محافظة الزرقاء – الضليل حيث إن المشروع يقوم على مدار 3 سنوات بدعم 2000 شاب أردني في المجتمعات المستضيفة لزيادة فرص العمل في المناطق الصناعية في الزرقاء وإربد وشرق عمان، إضافة إلى بعض المناطق في عجلون وجرش.

وقد اطلعت السيدة فيونا خلال الزيارة التي أجرتها لمصنع ارابيلا الواقع في منطقة الضليل في محافظة الزرقاء على مراحل البرنامج التدريبي لمهنة القصاب الذي يشارك فيه 80 مشاركا ومشاركة من داخل المنطقة، على اسس ومعايير اختيار المشاركين لبرنامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل “تنمية” ثم مراحل التدريب وخاصة التدريب العملي on the jobالذي يؤهل الشباب للحصول على الخبرات العملية والمهنية التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل في المهنة .

ويعتبر مشروع تنمية المدار من قبل مركز تطوير الأعمال من أوائل المشاريع التي قامت بتنظيم تدريب مهني وتقني متخصص لمهنة القصابة كمهنة غير تقليدية وخاصة للإناث أثمرت نتائجها عن تغيير نمط التفكير لدى أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب من جهة ومن جهة أخرى وفرت فرص عمل تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الأردن بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وقد أثنت السيدة يمامة الزعبي المدير العام للمصنع على دور مركز تطوير الاعمال من خلال المشروع في توفير ايدي عاملة مؤهله وصوصا خلال ازمة كورونا، حيث ساهم ذلك في تعزيز إنتاجية المصنع وتطوير منتجات جديدة وقد أشادت مدير بالجهود التي بذلها مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية لتحفيز الشباب حيث اكتسبت المجموعة المتدربة مجموعة من المهارات التي ادت الى الارتقاء في مستوى العمل وزيادة وعيهم وزيادة اهمية روح العمل كفريق للعمل باتباع منهجية مميزة تتبع احتياجات سوق العمل وخاصة في القطاعات والمهن غير التقليدية تتيح للشباب والفتيات واللاجئين السوريين فرص للحصول على عمل والمساهمه في الحد من معدل دوران الموظفين.

وقد عبر المستفيد “محمود وحيدي” عن سروره بأخذ دورة خياطة مشيرا إلى أنها ساعدته في الحصول على فرصة عمل مما انعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته وشعورة بالاستقرار, بالإضافة الى أهمية التدريب على مهارات حياتية ساهمت في تمكنه من التأقلم مع واقع الحياة العملية وتحمل المسؤوليةن

أما المتدربة السورية “نور الصباح” فأكدت أن مركز تطوير الاعمال قدم لها ولأسرتها مساعدة كبيرة من خلال توفير فرصة عمل في مصنع ارابيلا والانخراط في سوق العمل الاردني عن طريق تدريبهم على مهنه مطلوبة في سوق العمل وبالتالي الوصول الى الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي.

كما شكر كل من حازم ابو محارب اردني الجنسية وخيرو العبد وهي متدربة سورية الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ومركز تطوير الاعمال على هذه الفرصة التي جاءت في وقت كانا يعانيان من عدم توفر فرصة عمل وخصوصا في ظل جائحة كورونا.