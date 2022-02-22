“تطوير الأعمال” يقيم فعاليات للمستفيدين من مشروع “طريقي”

عمان- الغد- أقام مركز تطوير الأعمال (BDC) فعاليات نادي الكتاب للمستفيدين من مشروع “طريقي”؛ أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية (KAFD) الذي ينفذ هذا العام في دورته السادسة بالتعاون مع المركز وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة الأمير تشارلز (PTI)، وذلك إيماناً منا وحرصاً على نشر الثقافة الوعي لدى شبابنا الأردني وإعادة تفعيل مهارات القراءة ودور الكتاب في تنمية ثقافة الشباب ولتحفيز شبابنا الأردني على القراءة التي غاب عنها العديد في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده عالمنا الحالي وأثره الكبير في إطفاء دور الكتاب ودوره الفعال في تنمية الثقافات لدى الشباب التي نسعى بدورنا لإحيائها من جديد.

ويهدف مشروع “طريقي” الذي أطلقه الصندوق العام 2015 الى رفع قابلية الشباب الأردني للتشغيل وزيادة التنافسية لديهم للدخول لسوق العمل من خلال برامج تدريبية تهدف لإكسابهم المهارات الحياتية والوظيفية والتقنية والتدريب العملي وصولاً للتشغيل داخل الشركات في قطاعات محددة، من خلال دراسة الاحتياجات القطاعية وإشراك القطاع الخاص في تحديدها.

كما يقوم المشروع على إدماج القطاع الخاص والوقوف على الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وإتاحة الفرصة للشركات في الحصول على شباب مؤهل ومدرب من خلال التشبيك المباشر والأيام الوظيفية، ما يساعد على اختصار الوقت والجهد ويضمن سرعة انخراطهم في العمل وزيادة وتيرة الإنتاج.

ووفر المشروع منذ انطلاقته ما يزيد على (321) فرصة تشغيلية، إضافة الى تدريب أكثر من (679) مستفيدا على المهارات الحياتية والتقنية في القطاعات المستقطبة وتشبيكهم بفرص تشغيلية، كما أسهم المشروع بتقليل معدل الدوران الوظيفي من خلال جلسات الإرشاد والمتابعة بعد التشغيل، كما بينت مؤشرات المتابعة حصول 30 % على ترقية بعد فترة وجيزة من بدء العمل.

وأشاد مدير عام مركز تطوير الأعمال غالب حجازي، بالمراحل التي يمر بها المشارك في المشروع بدءاً من أسس الاختيار على نظام برنامج طموح، وانتهاء بالتدريب والتشبيك داخل العمل، مبينا أنها من أنسب الطرق لشبابنا الأردني للاندماج بسوق العمل، إضافة الى أن التخصص في قطاعات محددة يفتح الفرص لشبابنا ويسهم في التقليل من معدلات البطالة، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والقطاع الخاص لتنفيذ المشروع.

وأعرب محمد حسن أحد المستفيدين من مشروع “طريقي” عن مدى الاستفادة التي حققها المشروع من خلال عقد فعاليات نادي الكتاب كأحد أهم نشاطات التنمية البشرية؛ حيث قام كل مشارك بعمل عرض يقدم فيه تلخيص لأحد الكتب التي تتعلق بمهارات التنمية والتطوير وريادة الأعمال.

ومن جانبه، أكد أحمد المنسي أحد المستفيدين من مشروع “طريقي” أهمية مثل هذه النشاطات في تنمية قدرات الشباب الخريجين وبحضور عدد من المدربين ذوي الخبرة العملية والعديد من الأنشطة، مثل نادي الكتاب، التي أسهمت في رفع الثقافة والوعي لديهم.