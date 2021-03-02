“تطوير الأعمال” ينفذ برنامجا لبناء قدرات الشركات الصناعية على “التسويق الرقمية”

عمان – الغد – نفذ مركز تطوير الأعمال جلسة تعريفية حول برنامج “بناء قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على برامج التسويق المتخصصة الرقمية Boost With Facebook”.

ورعى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتية ومجموعة من الشركات الصناعية المسجلة لدى غرفة صناعة الزرقاء.

وقد قدم فريق العمل شرحا مفصلا عن البرنامج الذي يهدف إلى توفير التدريب الافتراضي للشركات الصغيرة والمتوسطة على مدى ستة أشهر على مستوى المملكة حيث يقوم خبراء من فيسبوك بتوفير “التدريب للمدربين” لتمكين مدربين محترفين أردنيين من نقل معارفهم وخبراتهم بشكل فعال، وضمان استمرارية نجاح البرنامج وانتشار فوائده. ويوفر برنامج Boost with Facebook منهجين بمسارين مختلفين، أحدهما للشركات المستحدثة الميكروية ويلبي احتياجات الشركات ذات التواجد المحدود على الإنترنت، والذي ينتظر منهم الانطلاق في رحلتهم لتبني الرقمنة.

وتشمل الدورات التدريبية مهارات تطوير البيانات المالية، وفنيات البيع على الإنترنت واستراتيجيات التسويق بما فيها التصنيف والتغليف. بالإضافة إلى المسار المتقدم الذي يستجيب لتطلعات الشركات المتوسطة الطامحة لتعزيز تواجدهم على الإنترنت. وتركز هذه الدورات التدريبية على الاستفادة من المنصات الرقمية للترويج للمنتجات في الأسواق الإقليمية والدولية والأسواق غير التقليدية، بالإضافة إلى تغطية إدارة العملاء واستراتيجية التصدير.

وبين المهندس فارس حمودة “أن التسويق ضرورة ملحة للشركات الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها كون أن الشركات الكبرى تستهدف الأسواق ذات الكثافة العالية بينما الصغيرة تحتاج الى تخصصيه أفضل وخاصة من خلال أدوات التسويق أون لاين كونها تقلل خطوات الوصول الى الموزعين أو المستهكلين لها بكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بوسائل التسويق التقليدي، بالإضافة الى تقصير سلاسل الامداد الأمر الذي ينعكس على السيولة النقدية للشركات الصناعية. كما أوضح أن الشركات الصغيرة تحتاج لتطوير أدوات التحصيل وأكد على ضرورة مشاركة الشركات الصناعية في البرنامج الذي يديره مركز تطوير الأعمال بالشراكة مع شركة فيس بوك.

وقالت روان البيطار من شركة ألفا للصناعات الكيماوية، ” مع أن الشركة تستخدم أدوات التسويق من خلال الفيس بوك الا أننا قمنا بتعديل الإجراءات واستخدام أدوات جديدة ساعدت على فتح أسواق جديدة وبالتالي زيادة المبيعات. ننصح كافة الشركات وان كان لديها أدوات تسويق إلكترونية المشاركة في البرنامج للاطلاع على خبرات جديدة تزيد من تنافسيتها.

وقال المهندس الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال نايف استيتية: ” تأتي أهمية البرنامج في الظروف الملحة التي فرضتها جائحة كورونا فكان لا بد من توفير كل سبل الدعم للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب الافتراضي الذي يوفر أسواقا جديدة وقاعدة تسويقية واسعة مقدما شكره للتعاون بين غرفة صناعة الزرقاء وكافة القطاعات والغرف الصناعية والتجارية التي تعزز الشراكة الحقيقية في دعم المنتجات والخدمات المحلية للنهوض في الاقتصاد الوطني”.