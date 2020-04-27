“تطوير الأعمال BDC” تنظم جلسة حوارية بين الشركات الصناعية والضمان الاجتماعي

عمان – استضاف مركز تطوير الأعمال عطوفة الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للحديث مع الصناعيين حول قانون الدفاع 9 وفتح باب الحوار ما بين عطوفته والشركات الصناعية المشاركة وما واجهته الشركات من تحديات. حيث وضح عطوفته آلية العمل والإجراءات والمنصة التي أنشئت بغرض تسهيل الإجراءات على الشركات الصناعية وخاصة بما يتعلق بالعمالة. حضر الجلسة النقاشية أصحاب الشركات الصناعية من ضمنها أصحاب العمل المستفيدين من برامج التشغيل التي يقدمها مركز تطوير الأعمالBDC .

من الجدير ذكره أن حلقة النقاش التي عقدت هي جزء من سلسلة من الحلقات النقاشية التي بادر مركز تطوير الأعمال بتنفيذها بهدف تسهيل الحوار بين القطاع العام والخاص لطرح ما يواجهون من تحديات وبالتالي النظر في الإجراءات والسياسات التي من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وقد أشاد الدكتور حازم الرحاحله بدور مركز تطوير الاعمال لتنظيم مثل هذه لقاءات بين القطاعيين والخاص، وقد استقبل خلال الجلسة كافة الاستفسارات التي توالت بعد الموجز الذي قدمه حول الحزم الثلاثة التي تقم ضمن قانون الدفاع 9 وآالية واجراءات التسجيل والاستفادة منها كافة الشركات، كما استمع الى ملاحظات العديد الشركات الصناعية ومقترحاتهم.

وقد بين نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الاعمال”ان الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والجهود التي تبذلها لها دور كبير حماية المواطن وتنظيم حالة الاقتصاد، حتى الخروج من هذه الازمة بأقل خسائر ممكنه. ومن الضروري جدا في مثل هكذا ظروف ضرورة فتح الحوار بين القطاعيين العام والخاص وخاصة الشركات الصناعية للاطلاع على أهم الاجراءات والتعديلات التي تساهم في تنظيم سير العمل دون احداث اصابات” وأكد استيتية؛ أن هذا الظرف سيمر وسيخرج الاردن بتكاثف جهود ابنائه أقوى مما كان عليه بالسابق.