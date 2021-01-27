“تطوير العقبة” تنفذ مجموعة من المشاريع السياحية

العقبة- نفذت شركة تطوير العقبة عددا من المشاريع الترويحية الترفيهية الجديدة لتعزيز مكانة العقبة السياحية محليا وعالميا.

وقال مسؤول الإعلام في الشركة خليل الفراية إن الخطة المستقبلية للمنطقة تهدف إلى زيادة عدد الأندية الشاطئية واستقطاب مصادر بديلة للطاقة تقلص الكلف التشغيلية للمشاريع السياحية، وتطوير مناطق تجارية جديدة من خلال إنشاء شبكات طرق وبنية تحتية وزيادة مسافة الشواطئ من خلال البحيرات الاصطناعية وإنشاء مناطق ترفيهية وحدائق عامة لزيادة الرقعة الخضراء.

واضاف أن مدينة العقبة السياحية على شاطئ البحر الأحمر تشكل أحد أضلاع المثلث السياحي الذهبي؛ البتراء ووادي رم والعقبة الذي يستقطب الزوار المحليين والأجانب من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

وأشار إلى ان الشركة وقعت أخيرا مذكرات تفاهم مع وزارة السياحة والآثار لتطوير وتأهيل المواقع السياحية الأثرية في المنطقة لتشكل عامل جذب للسائح، كما طرحت فرصة استثمارية لتشغيل سوق السمك، ووقعت اتفاقية مع شركة برانيس للمنتجعات السياحية لإنشاء وتطوير وإدارة منطقة خدمات شاطئية لتوفير شواطئ مجهزة للزوار من رواد الفنادق غير الشاطئية التي ليس لها اطلالة بحرية على الشاطئ بمساحة تبلغ 23 ألف متر مربع.

بترا