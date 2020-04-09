تطوير تنك مياه لرش مواد التعقيم في المفرق

خلدون بني خالد

المفرق – قال رئيس بلدية صبحا والدفيانة بخيت العيسى للغد ان البلدية قامت اليوم الخميس في تعديل تنك مياه وتحويله الى جهاز خاص لرش مواد التعقيم بالتعاون مع بلدية الرمثا الكبرى بهدف تعقيم مساحات كبيرة في منطقة صبحا والدفيانة لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وأكد العيسى ان البلدية لم تكن مستعدة لتعقيم مساحات كبيرة وكميات كبيرة من مواد التعقيم في بداية ازمة فيروس كورونا المستجد حيث ان الاجهزة المتوفرة في البلدية لا تكفي لتعقيم مساحات كبيرة في منطقة صبحا والدفيانة خصوصا ان المنطقة تتميز بمساحتها الكبيرة ووجود عدد من الاسواق و المدارس و الاماكن التي تحتاج الى تعقيم .

وأشار العيسى انه وبعد زيارت بلدية صبحا والدفيانة الى مدينة الرمثا قدمت اليهم بلدية الرمثا الكبرى مقترح في تعديل تنكات المياه وتطويرها لتصبح اجهزة خاصة لرش مواد التعقيم حتى تتمكن من تغطية مسافات كبيرة من منطقة صبحا والدفيانة مؤكدا انه تم الانتهاء من تطوير تنك مياه 10 متر وتركيب مضخه وفالات لرش المعقمات في مناطق البلديه من خلال التعاون المشترك مع بلدية الرمثا الكبرى .

وقال العيسى ان الهدف من تطوير تنك المياه ليصبح جهاز رش مواد التعقيم من أجل التوفير على البلديه وإيجاد وسيله أمنه للتعقيم وبدون الحاجه لعدد كبير من العمال وتغطية مناطق واسعه من خلال طريقة الرش الجديدة .

ولفت العيسى ان هذا التطوير لتنك المياه يخفف على البلدية اعباء كبيرة ويوفر جهد العمال ويجنب البلدية من استئجار معدات خاصة للرش مواد التعقيم والتي تكلف بمبالغ مالية كبيرة .

وأكد العيسى ان بلدية صبحا والدفيانة مستعده لتعاون مع جميع البلديات في جميع المجالات بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد .