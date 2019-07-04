تطوير مهارات الأطفال باستخدام السينما التعليمية بمخيم الأزرق

الغد– نظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، جلسات جماعية متخصصة باستخدام تقنية السينما التعليمية، استهدفت أطفالًا في مخيم الأزرق للاجئين السوريين.

وهدفت الجلسات التي أشرف عليها فريق مختص من المعهد، إلى تطوير المهارات الاجتماعية عند الأطفال، وتنمية مهارات اللغة والانتباه والتركيز لديهم.

وبعد اطلاع خبراء المعهد على المشكلات التي يعاني منها الأطفال (صعوبات التعلم، والنطق)، اختاروا فيلمًا كرتونيًا محببا لدى الصغار، يطرح في بدايته مشكلة، ثم يأتي إلى حلولها.

وفي كل جلسة مدعمة بالفيلم الكرتوني، يبدأ فريق المعهد بعرض المشكلة، ويدير نقاشًا دقيقًا حولها، مع اهتمام بمدى تركيز الأطفال وانتباههم ونطقهم الصحيح للكلمات، ثم يعرض الحلول بالتشارك معهم.

وأتاح فريق المعهد في نهاية الجلسات لكل طفل أن يتحدث ويعبّر عن التجربة التي عاشها، في حين يراقب أخصائيو النطق والتربية الخاصة مهارات النطق والانتباه والذاكرة عندهم جميعًا.

ولمعهد العناية بصحة الأسرة مواقع في مخيمات الزعتري، والأزرق، والأردني الإماراتي، للاجئين السوريين، يقدم من خلالها خدمات كثيرة ومختلفة.

وينطلق المعهد من رسالة إنسانية إلى تنظيم سلسلة طويلة من الحملات الطبية والصحية والتثقيفية المجانية على مدار العام، من خلال مراكزه المنتشرة في العاصمة عمّان والمحافظات ومخيمات اللاجئين.

وهو حاصل على شهادة اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC)، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف.

ويقدم خدمات المطاعيم التي تعطى حسب البرنامج الوطني، إضافة إلى أخرى اختيارية، مثل مطاعيم (الجدري المائي، والكبد الوبائي أ، والسحايا الشوكية، والمكورات الرئوية).

كما ويقدم المعهد خدمات ومشورة تبدأ من سن المراهقة وما قبل الزواج، وتمتد إلى ما بعد الزواج لمتابعة الحمل وما بعد الولادة، إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات سن الأمل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وفي المعهد خدمات الإرشاد والمشورة النفسية والاجتماعية لكل الفئات العمرية، وخدمات مخبرية، وخدمات العلاج الطبيعي، إضافة إلى عيادة التغذية.

ويعقد سنويًا أكثر من 700 دورة في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.