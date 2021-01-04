“تطوير وادي عربة”.. رؤية تفتح فضاءات جديدة للتطوير

عمان- تواجه منطقة وادي عربة الكثير من التحديات، أبرزها ارتفاع نسب البطالة والفقر، وتعد المنطقة أحد جيوب الفقر في المملكة، مع أن الإنفاق الحكومي علي تنميتها بلغ منذ العام 1981 حتى العام 2016 (56) مليون دينار. ولمواجهة ذلك انطلقت شركة تطوير وادي عربة العام 2016 لتبني البنى التحتية ولتكون هي المطور الرئيس في منطقة اختصاصها.

وقد تم تفويض مهام سلطة وادي الأردن لشركة تطوير وادي عربة، وفي إطار دور الشركة كمرجعية موحدة لتسريع النمو الاقتصادي وتطوير وادي عربة، قامت الشركة بإعداد المخطط الشمولي لتنمية منطقة وادي عربة بصفة متكاملة والذي تم إطلاقه العام 2016، والذي تضمن استعمالات الأراضي، والبنى التحتية المطلوبة، والفرص الاستثمارية، والخطة التسويقية.

ومن أهم مخرجات المخطط الشمولي التوصية بمشاريع تنموية تم تصنيفها بناءً على ميزة كل منطقة في وادي عربة؛ حيث سيتم تطوير منطقة القريقرة وفينان كمركز نموذجي للزراعة من خلال إدخال تكنولوجيا زراعية جديدة، وتقنيات متقدمة تعتمد على البحث والابتكار على نطاق واسع، وفي منطقة بئر مذكورة سيتم إنشاء مشاريع السياحة والتنمية السياحية، ومركز التميز للتراث، أما منطقة الريشة فستشهد مشاريع الابتكار الصحي، وتنمية رأس المال البشري، وحوكمة المؤسسات الحكومية، وإنشاء المنطقة التنموية، في حين أن مناطق رحمة وقطر ستختص بمشاريع الصناعات الخفيفة والنقل واللوجستيات وصناعة السينما.

وخلال الفترة الممتدة من العام 2016 حتى الآن، تم تنفيذ سدين بسعة تخزينية تبلغ (4) ملايين متر مكعب من المياه، وحفر آبار إنتاجية، ودعم الجمعيات الزراعية التعاونية والسياحية، كما تم توزيع (350) وحدة زراعية بمساحة اجمالية (6500) دونم استفاد منها (615) أسرة، وتوزيع (6342) وحدة سكنية. وسيتم توزيع (27) وحدة زراعية بواقع (540) دونما في مشروع ري سيل فينان حال الانتهاء من تخصيصها.

وتقوم الشركة بتنفيذ مجموعة من مشاريع تنمية وتطوير مصادر المياه لتوفير ما يكفي من المياه لإقامة مشاريع زراعية وتنموية. وتدرس الشركة حالياً مشروع لتحلية وجر مياه البحر الأحمر لعمل مزارع أسماك بحرية ومزارع نموذجية وتوسعة مشاريع الري المخصصة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتوفر الشركة كميات المياه اللازمة لري المشاريع الزراعية بشكل متوازن يغطي احتياجات التجمعات السكانية جميعها، كما تساعد الشركة من خلال مشاريعها على إيجاد فرص عمل لأهالي المنطقة والمساهمة في مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة والعمل على الاستقرار السكاني في هذه المنطقة وتحسين الظروف المعيشية.

وتقوم الشركة بتخصيص أراض للجمعيات الزراعية التعاونية بهدف استغلالها لإفادة المجتمع المحلي من خلال زراعة الأراضي وتوفير فرص عمل في المجال الزراعي لأهالي المنطقة؛ حيث تشكل هذه الأراضي الزراعية فرصاً استثمارية لأعضاء هذه الجمعيات، ما يجعلها رافعة للنهوض بالوادي.

وتتواصل الشركة مع مستثمرين محلياً واقليمياً وعالمياً للترويج للمنطقة ووضعهم بصورة عوامل الجذب التي تميز هذه المنطقة والتي أهمها قربها من الميناء البحري ومطار الملك الحسين الدولي في العقبة، وميناء معان البري، ما سيسهل على المستثمرين عملية تصدير منتجاتهم للخارج.

ومن أبرز هذه المشاريع مشروع إنشاء وتطوير مزرعة نموذجية لتربية الأغنام والماعز، وسيتم من خلاله إنتاج اللحوم والأجبان، ومعالجة مخلفاتها. وسيشمل المشروع حظائر أغنام وعيادة بيطرية ومصنع أعلاف ومحالب بمساحة (300) دونم. وسيكون عدد الأغنام والماعز في أول مرحلة (10,000) رأس.

وفي إطار المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية أيضاً، يبرز مشروع مزارع الأسماك وتشمل زراعة سمك الدنيس وسمك باس البحر بقدرة الإنتاجية حوالي (1000) طن/سنة، بكلفة تقديرية تبلغ (2.4) مليون دينار.

وسيتم إطلاق مشروع منطقة تنموية تنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث تم تخصيص (2000) دونم شمال قرية الريشة لإنشائها.