تطويع التقنية لتشخيص أمراض المزروعات

إبراهيم المبيضين – حتى الكشف عن أمراض النباتات بات ممكنا عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، فتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لم تترك شاردة ولا واردة إلا شملتها.

وبينما يعد القطاع الزراعي صمام الأمن الغذائي في أي بلد، أصبحت التقنية والبرمجة والذكاء الاصطناعي تستطيع تشخيص أمراض النباتات وتساعد المزارعين في الوقاية منها أو معالجتها لتجنب الخسارة المحتملة مستقبلا.

ذلك ما يقوم عليه مشروع ناشئ أردني تشرف عليه الشابة الأردنية شهد الخطيب والذي يحمل اسم ” The world of plants for smart solutions” ، وبالعربية “عالم النباتات للحلول الذكية”، وبدأ العمل عليه العام الماضي عندما شاركت الخطيب بفكرته في مسابقة عربية لإنترنت الأشياء، وهي تواصل اليوم العمل على تطويره ليكون أداة تساعد المزارعين في عملهم وتطوير محاصيلهم المختلفة وعلاج الأمراض التي يمكن أن تصيبها.

وقالت الخطيب: “إن شركة عالم النباتات للحلول الذكية، هي ببساطة شركة ناشئة مسجلة تخصصت في مجال التكنولوجيا الزراعية وطوعت نظام الذكاء الاصطناعي بهدف “تشخيص مختلف الأمراض التي تصيب النباتات” من خلال تطبيق للهواتف الذكية يتوافر اليوم على متجر “الجوجل بلاي”، مع العمل على توفيره في مرحلة لاحقة على ” الآب ستور” ، والسعي لتطوير موقع إلكتروني له على شبكة الإنترنت”.

وبينت الخطيب التي تحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب والماجستير في الذكاء الاصطناعي، أن التطبيق من خلال نظام الذكاء الاصطناعي يستطيع اكتشاف وتشخيص المرض من خلال أوراق النباتات وليس من خلال الثمار إذ يمكن للمزارع المشترك في التطبيق التقاط صور لأوراق أي مزروعات لديه وإدخالها للتطبيق ليكتشف المرض بسهولة وتحديد العلاج الذي يحتاجه.

وقالت: “التطبيق يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات وهي خدمة التعرف على أمراض النباتات من خلال تحليل الصور إضافة إلى أنه يقترح مجموعة من الأدوية لمعالجة المرض الذي يتم اكتشافه، كما أنه يتيح فرصة توفير خدمة التجارة الإلكترونية تمنح العملاء إمكانية شراء مجموعة من مختلف النباتات المثمرة ونباتات الزينة والأدوية والأسمدة الزراعية، إلى جانب توفيره خدمة الاستشارات من قبل مهندسين زراعيين متخصصين.

وعن أهمية المشروع والتطبيق قالت الخطيب: “إن النباتات تعد مصدر الغذاء الرئيسي في العالم وأمراضها تشكل تهديدا للأمن الغذائي العالمي”. مشيرة إلى أن الكشف المبكر عن أمراض النباتات ومكافحتها له أهمية حيوية من أجل الوصول إلى محصول أفضل”.

وأشارت الخطيب إلى أن المزارعين في العديد من البلدان يجدون صعوبات في استشارة الخبراء، وصعوبات في رصد الأمراض بالطرق التقليدية والتي تعتبر مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، ما يؤكد أهمية وجود تطبيق ذكي يمكن أن يكتشف تلقائيًا أمراض النباتات وتحليل أعراض هذه الأمراض.

وأكدت أن الهدف العام من التطبيق هو”تقليل الخسائر الاقتصادية في مجال الإنتاج الزراعي” بحيث يتم استخدام خدماته من قبل أكبر عدد من المستخدمين من كلا الفئتين (المزارعين وغير المزارعين) المحليين والدوليين وتقديم خدمة ذات جودة عالية في مجال التعرف على أمراض النباتات، واقتراح علاج مناسب لها وتقديم خدمة ذات جودة عالية في مجال توصيل الأدوية الزراعية.

وقالت الخطيب: “التطبيق يستطيع اليوم تشخيص الأمراض لمجموعة من النباتات منها البندورة والبطاطا وغيرها وهناك عمل متواصل لتوسيع قائمة المزروعات والنباتات التي يمكن تشخيص أمراضها”، لافتة إلى أنها تسعى لتعميم تجربتها ونشرها على نطاق واسع في المملكة والعالم ليستفيد منها أكبر عدد من المزارعين”. ويندرج مشروع وتطبيق الخطيب تحت مظلة ومفهوم “الزراعة الرقمية” وهي تعرف ببساطة بأنها: تلك الزراعة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبيانات الأنظمة البيئية لدعم تقديم المعلومات والخدمات للمزارعين في الوقت المناسب وتطويرها، لجعل الزراعة عملية مربحة ومستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وتقديم طعام آمن ومغذ وبأسعار معقولة للجميع في الوقت ذاته.