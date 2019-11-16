رانيا الصرايرة ونادين النمري

عمان- نظمت منظمات نسائية، اليوم السبت، تظاهرة قرب الدوار الرابع حيث دار رئاسة الوزراء في عمّان، للدعوة إلى مجابهة العنف ضد المرأة.

وشارك في التظاهرة والد “سيدة جرش” فاطمة ابو عليك وأسرته، إلى جانب فعاليات سياسية وحزبية وشعبية.

ورفع المشاركون يافطات تقول: “لا للقوانين التمييزية” التي فرغت النصوص الدستورية من مضمونها، ولا بإسقاط الحق الشخصي الجرائم الواقعة في الأسرة.

وطالبوا بتوفير منظومة حماية كاملة لحماية المرأة من العنف.

وردد المشاركون: “لعيونك يا فاطمة بدنا حماية كاملة”، “قانونك غير غير والقتل صاير هين”، “صوتي عالي صوتي حر تعنيف المرأة لا يمر”، “لا تصالحي لا تصالحي”، “بولادك لا تساومي”، “عن حقك لا تتنازلي”، “كرامة حرية عادلة اجتماعية”، “طفح الكيل وطفح الكل”، “بدنا أسرة صحية”.