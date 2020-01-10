تظاهرة كبيرة في العراق لاختيار حكومة جديدة

بغداد- توافد الآلاف من المتظاهرين بالعراق الى ساحات التحرير ببغداد والمحافظات للمشاركة في تظاهرة كبيرة للضغط على الأحزاب السياسية بتنفيذ مطالبها .

وقال ناشطون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ببغداد اليوم الجمعة، إن اللجان التنسيقية في الحراك الشعبي بالعراق طالبت الشباب منذ ثلاثة أيام بالمشاركة بالمظاهرات لهذا اليوم الجمعة، وزيادة الضغط على الطبقة السياسية لتنفيذ المطالب باختيار حكومة جديدة مؤقتة. وأضاف الناشطون ان الحركة الاحتجاجية طغت عليها أحداث التجاوز على السفارة الأميركية ببغداد وكذلك مقتل سليماني، مؤكدين ان المشاركة بالتظاهرة لهذا اليوم هو لإعادة البريق والأجواء للتظاهرات في تنفيذ مطالبها الإصلاحية والخدماتية.

وشدد الناشطون على أن مطالبهم يجب أن تنفذ بأقرب وقت ورفض أساليب المماطلة والتسويف من قبل الأحزاب التقليدية.

ومن جانب آخر، شهدت محافظات الوسط والجنوب بالعراق تظاهرات شارك فيها عشرات الالاف من المتظاهرين لتنفيذ مطالب الحراك الذي انطلق في 9 محافظات منذ مطلع تشرين الأول الماضي.-(بترا)