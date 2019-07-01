تعادل الأردن والمغرب في بطولة قدامى اللاعبين العرب الكروية

عمان – الغد – في اطار احتفالات الأسرة الرياضية والأردنية الواحدة بالذكرى الـ20 لعيد الجلوس الملكي شهدت صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب مساء اليوم الاثنين حفل افتتاح النسخة الأولى من البطولة العربية لقدامى اللاعبين العرب فوق 40 عاما لكرة القدم .

والتي تنظمها جمعية لاعبي الزمن الجميل برعاية الوزير الأسبق الرئيس الفخري للجمعية عيد الفايز وبمشاركة 4 من المنتخبات العربية تمثل المغرب، الجزائر، تونس، إضافة إلى الأردن، وتتواصل حتى مساء الجمعة المقبل.

وأعلن الفايز بعد افتتاحه البطولة بشكل رسمي عن سعادته بهذا التواجد العربي الذي يمثل سلسلة من الأجيال أعطت بسخاء للرياضة والكرة العربية وعلى امتداد سلسلة من العقود مؤكدا أن هذه البطولة تشكل انطلاقة حقيقة لجمعية الزمن الجميل ومناشدا كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لدعم أنشطة جمعية الزمن الجمل وإنصاف نجوم ذلك الزمن.

بدوره القى الكابتن محمد الحاج علي كلمة جمعية لاعبي الزمن الجميل عبر من خلالها عن تهاني الاسرة الأردنية وقدامى اللاعبين العرب لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناسبة الذكرى الـ20 لتولي جلالته لسلطاته الدستورية، وأكد الحاج على حاجة اللاعبين العرب القدامى لمثل هذه المبادرات الإنسانية التي تبرز تضحيات وإنجازات نجوم الزمن الجميل.

بينما القى رفيق جودت كابتن منتخب الزمن الجميل قسم البطولة نيابة عن اللاعبين المشاركين، وحضر حفل الافتتاح كذلك العميد المتقاعد حسونة يدج رئيس جمعية الزمن الجميل الذي قدم الشكر لراعي البطولة الرئيس الفخري عيد الفايز، شاكرا اسرة البنك الأهلي ومدنية الحسين للشباب وكافة وسائل الاعلام، مؤكدا على ان الدعوة مفتوحة ومجانية لحضور فعاليات هذه البطولة.

وبعد حفل الافتتاح حرص عيد الفايز على مصافحة كافة اللاعبين المشاركين والتقاط الصور التذكارية الجماعية وسط مظاهر احتفالية اعقبها المباراة الافتتاحية التي شهدت تعادل الأردن والمغرب 3-3، حيث سجل للأردن أحمد صبح هدفين، وإبراهيم أبو السمك هدف، فيما سجل للمغرب نجيب الأعرج حارس المرمى هدف، ومحمد العيساوي هدفين.

ومساء اليوم الاثنين الجزائر مع تونس، وبحسب الزميل منعم فاخوري مدير البطولة سيكون غدا الثلاثاء راحة لكافة الفرق المشاركة التي ستقوم بجولة سياحية في العاصمة عمان على أن تستأنف البطولة مساء الأربعاء حيث تجمع المباراة الأولى تونس مع المغرب الساعة 5.00 مساء والثانية بين الأردن والجزائر الساعة 6.30، فيما تستكمل البطولة مساء الجمعة بمباراتي المغرب مع الجزائر الساعة 6.00 والأردن مع تونس الساعة 8.00 مساء.