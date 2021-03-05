تعادل السلط وشباب العقبة ببطولة الدرع

عما ن – تعادل فريقا السلط وشباب العقبة بدون أهداف، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في ختام منافسات الدور الأول في المجموعة الرابعة ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة وأحدة لكل فريق، فيما ذهبت بطاقة التأهل للدور نصف النهائي عن هذه المجموعة لفريق الجليل الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

وسبق وأن تأهل للدور نصف النهائي فرق الفيصلي والوحدات والجليل، بانتظار تحديد هوية الفريق الرابع المتأهل، والذي سيتحدد بعد مباراة اليوم التي تجمع الحسين اربد والجزيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.– (بترا)