تعادل الصريح والفيصلي في ختام المرحلة 17 بدوري المحترفين

عمان- تعادل فريقا الصريح والفيصلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت اليوم السبت على ستاد الحسن بإربد في ختام منافسات الأسبوع السابع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم الصريح عن طريق مدافع الفيصلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12، فيما تعادل للفيصلي المحترف الليبي أكرم الزوي في الدقيقة 42.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الصريح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

ومع ختام المرحلة السابعة عشر من الدوري، يتصدر الوحدات الدوري برصيد 41 نقطة يليه الجزيرة بـ 35 نقطة والرمثا 29 والحسين اربد 24 والفيصلي 22 والسلط 21 وشباب الأردن 21 والصريح 19 ومعان 19 وشباب العقبة 15 وسحاب 14 والأهلي 11 نقطة.–(بترا)