تعادل العراق والبحرين يبقي الصدارة على حالها

عمان – انتهت مواجهة القمة بين المنتخبين العراقي والبحريني بالتعادل السلبي الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في إطار منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

وشهدت هذه المجموعة اليوم ايضا فوز هونغ كونغ على كمبوديا 2-0.

وفرض المنتخب العراقي أفضليته على نظيره البحريني طوال أحداث اللقاء وخصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد أخطر الفرص من المهاجم مهند علي بكرة ارتدت من القائم عند الدقيقة (85).

ورغم التعادل بقيت الصدارة على حالها حيث رفع المنتخب العراقي رصيده الى (11) نقطة من (5) مباريات، مقابل (9) نقاط للبحرين من (5) مباريات، و(6) لإيران من (4) مباريات، و(5) لهونغ كونغ، ونقطة واحدة لكمبوديا وكلاهما خاض (5) مباريات.

وستقام الجولة السابعة من التصفيات خلال شهر آذار (مارس) من العام المقبل وتشهد مواجهتي ايران مع هونغ كونغ في طهران والبحرين مع كمبوديا في المنامة، على ان يخلد المنتخب العراقي للراحة.

يذكر ان الإتحاد العراقي لكرة القدم اختار العاصمة الأردنية عمان لإقامة مواجهتي منتخب بلاده امام ايران والبحرين بسبب الأوضاع الأمينة والاحتجاجات التي تمر بها البلاد للشهر الثاني على التوالي.

وكان المنتخب العراقي فاز الخميس الماضي على ايران 2-1 . – (أ ف ب)