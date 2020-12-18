تعادل ايجابي للرمثا مع العقبة في دوري المحترفين

عمان – الغد – تعادل فريقا الرمثا وشباب العقبة 1-1 في المباراة التي دارت بينهما اليوم الجمعة في استاد الحسن في إربد ضمن منافسات الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف الرمثا محمد الزعبي د. 10 ، وسجل هدف شباب العقبة اوتمار د. 84 .

وبهذا التعادل يصبح رصيد الرمثا 29 نقطة، ويصبح رصيد شباب العقبة 15 نقطة.

ويشهد استاد عمان عند الساعة 6.30 مساء لقاء الوحدات “المتصدر برصيد 38 نقطة” مع شباب الأردن “21 نقطة”