تعادل خاسرين

يديعوت أحرونوت

سيفر بلوتسكر 7/5/2019

كل جولة قتالية بين الجيش الإسرائيلي وحماس (والجهاد) منذ حملة الرصاص المصبوب في 2008/2009 تنتهي بتعادل خاسرين. هكذا حصل ايضا في الأيام الثلاثة الماضية. قتل اناس، دمرت حياة، تفاقمت صدمات – وكله عبثا. عدنا مرة اخرى، نحن وغزة، إلى النقطة ذاتها. إلى المأزق ذاته. لا توجد فرحة نصر لا في غزة ولا في القدس، فقط شعور الخسارة المتبادلة.

معقول إذن الافتراض بان ما حصل في نهاية الأسبوع الماضي كان الجولة القتالية الأكبر الأخيرة بين دولة إسرائيل ودولة غزة. تعالوا ألا نوهم انفسنا: لن تكون “ضربة ساحقة” اخرى ولن تكون “عودة الردع” اذ لم يعد ممكنا اعادته.

غزة لن تنتعش اقتصاديا حتى لو اقرت إسرائيل بان يدخل اليها 200 مليون دولار اخرى من دول الخليج. من اجل انعطافة حقيقية يجب استثمار العديد من مليارات الدولارات فيها، وهذه لن تأتي الى قطاع غزة قبل ان تعود السلطة الفلسطينية للحكم فيها.

يوم المصالحة بين حماس وم.ت.ف قريب إذن أكثر مما يخيل. يحتمل جدا ان يندرج في خطة التسوية لترامب التي تقوم ضمن امور اخرى على اساس اعادة توحيد غزة والسلطة الفلسطينية تحت عنوان “فلسطين الجديدة”.

عناصر محتملة اخرى في الخطة: نزع كل سلاح حماس، ضم إسرائيلي للكتل الاستيطانية زائد مستوطنات منعزلة، عدم تغيير مكانة الاماكن المقدسة ومسؤولية بلدية اسرائيلية عن كل القدس (التي ستكون ايضا، تصريحيا، عاصمة “فلسطين الجديدة”) ومسؤولية أمنية إسرائيلية حصرية على غور الأردن. ويوجد ايضا تسريب يقول ان فلسطين الجديدة ستكون مجردة، تشتري خدمات الامن القومي من إسرائيل وتجري انتخابات ديمقراطية مثالية. لا يمكن للفلسطينيين ان يشتروا العقارات في البلاد وبالعكس. ولا كلمة عن اللاجئين.

الجانب الاقتصادي في التسريبات مشوق بقدر لا يقل: تأجير بعض مناطق سيناء لفلسطين الجديدة لبناء موانئ وبنى تحتية لغزة، شق طرق سريعة وجسور بين غزة والسلطة الفلسطينية، فتح الحدود بين إسرائيل وفلسطين بقسميها للعبور الحر للبضائع والأشخاص ومساعدة خارجية بحجم 25 حتى 35 مليار دولار في خمس سنوات، منها الثلثان على الأقل على حساب دول الخليج. ومن لا يوافق على الخطة لن يحصل على اي دولار من المساعدات الاميركية. وسواء كانت هذه تسريبات جديدة أم ممجوجة لغرض افشال ترامب فان امرا واحدا واضح منها ايضا. اعادة الوحدة بين غزة ورام الله، تحت قيادة السلطة الفلسطينية هو الخيار الوحيد المعقول لانهاء المواجهات العسكرية. يبدو ان حماس ايضا، تحت قيادة جديدة مستعدة اليوم أكثر مما في الماضي لاقامة حكومة وحدة مع السلطة الفلسطينية ووضع قواتها العسكرية تحت قيادة السلطة الفلسطينية. قسما الشعب الفلسطيني، اللذان انفصلا تماما منذ 2006، سيعودان للارتباط. هذا هو التطور الذي ينبغي لإسرائيل أن تبدأ بالاستعداد له. عصر الجولات انتهى.