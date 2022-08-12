تعادل سلبي بين “الجارين” الرمثا والصريح في دوري المحترفين

عمان – الغد – سيطر التعادل السلبي، على نتيجة مباراة الرمثا والصريح، والتي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الحسن باربد، في اطار منافسات الاسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022.

وارتفع رصيد الرمثا الى (15) نقطة بالمركز التاسع، فيما تقدم الصريح للمركز قبل الاخير مؤقتا برصيد (11) نقطة.

وشهد اللقاء العديد من الفرص للفريقين، من دون ترجمة الى اهداف، وجاءت المباراة مثيرة على فترات.

و يختتم الأسبوع بمواجهتين غدا السبت، وذلك عندما يلتقي شباب الأردن (16 نقطة) نظيره الفيصلي (28 نقطة) على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء، فيما يستقبل شباب العقبة (18 نقطة) نظيره الجزيرة (10 نقاط) على ملعب تطوير العقبة عند التاسعة والنصف.