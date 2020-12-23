تعادل سلبي بين معان وسحاب في دوري المحترفين

عمان – الغد – تعادل فريقا معان وسحاب سلبا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في استاد الملك عبدالله الثاني، في مدينة القويسمة ضمن منافسات الجولة 18 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذا التعادل يصبح رصيد معان 20 نقطة في الترتيب العام للدوري فيما يصبح رصيد سحاب 15 نقطة.

ويستضيف الحسين “24 نقطة” نظيره الوحدات متصدر الدوري برصيد 41 نقطة، عند الساعة 6.30 مساء في ستاد الحسن.

وتتواصل المباريات يوم غد الخميس، حيث يشهد ستاد الملك عبدالله الثاني عند الساعة 4 مساء، لقاء شباب الأردن “21 نقطة” والرمثا “29 نقطة”، فيما يشهد ستاد عمان عند الساعة 6.30 مساء لقاء الفيصلي “22 نقطة” وشباب العقبة “15 نقطة”.