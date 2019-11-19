تعادل منتخبي العراق والبحرين في عمّان

عمان- تعادل منتخبا العراق والبحرين لكرة القدم بدون أهداف، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على ستاد عمان الدولي.

وتأتي هذه المباراة في اطار منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022 وكاس اسيا 2023.

وبهذه النتيجة يواصل منتخب العراق صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط يليه البحرين برصيد 9 نقاط في المركز الثاني.

ويأتي اقامة هذه المباراة في الاردن بناء على طلب اتحاد الكرة العراقي الذي واجه طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بنقل مباراتيه امام ايران والبحرين من البصرة الى مكان اخر بسبب المظاهرات التي تشهدها العراق، ليختار الاتحاد العراقي عمان مكانا لاقامة المباراتين.(بترا)