تعادل هولندا والإكوادور يطيح بالمنتخب القطري من المونديال

الدوحة- أثبتت الإكوادور إنها خصم لا يستهان به في المونديال، وسيطرت في مباراتها أمام هولندا، مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم.

وانتهى لقاء هولندا والإكوادور بالتعادل بنتيجة 1-1، بعد أن تقدمت “الطواحين” بهدف الشاب المتألق كودي غاكبو، لتعود الإكوادور وتسجل هدف التعادل، عن طريق إينر فالنسيا، في بداية الشوط الثاني.

وأصبح فالنسيا هداف المونديال، برصيد 3 أهداف، بينما وضع منتخب بلاده في موقف ممتاز للتأهل لدور الـ16، ولكنه خرج في نهاية المباراة مصابا، مما أثار قلق الجماهير التي كانت تعول عليه كثيرا في المباريات المقبلة.

وبهذا التعادل، ودعت قطر المونديال رسميا، بعد هزيمتها في وقت سابق الجمعة أمام السنغال بنتيجة 1-3.

وستواجه الإكوادور منتخب السنغال، في الجولة الأخيرة، في موقعة مصيرية للفريقين، سيحتاج فيها منتخب الإكوادور للتعادل من أجل التأهل.

ترتيب المجموعة الأولى

هولندا 4 نقاط الإكوادور 4 نقاط السنغال 3 نقاط قطر 0 نقطة