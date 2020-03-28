تعافي أول لاعبين في “إن بي إيه” من كورونا

مدن – قال يوتا جاز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن مسؤولي الصحة في يوتا أعلنوا شفاء رودي جوبير ودونوفان ميتشل من فيروس كورونا.

All Utah Jazz players and staff have been cleared of the coronavirus by the Utah Department of Health after completing their respective periods of isolation and quarantine. https://t.co/aBFNUuKtiu — SportsCenter (@SportsCenter) March 27, 2020

وأضاف جاز في موقعه الرسمي في الإنترنت أن السلطات الصحية أوضحت أن جميع اللاعبين والعاملين في النادي ومن بينهم جوبير وميتشل لا يمثلوا أي خطر لنقل العدوى للآخرين.

وكان جوبير أول لاعب في البطولة يُصاب بفيروس كورونا وهو ما أدى إلى توقف الموسم في 11 مارس آذار. وخضع جميع لاعبي جاز للكشف وتأكد إصابة ميتشل بالفيروس بعد ذلك.

وسبق أن أعلن ديترويت بيستونز عن اقتراب لاعبه كريستيان وود من الشفاء من الفيروس لكنه ما زال في العزل الذاتي.

وأصيب 11 لاعبا في البطولة بفيروس كورونا من بينهم كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس وماركوس سمارت من بوسطن سيلتيكس.– (رويترز)