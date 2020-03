تعافي أول لاعبين في “إن بي إيه” من كورونا

مدن – قال يوتا جاز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن مسؤولي الصحة في يوتا أعلنوا شفاء رودي جوبير ودونوفان ميتشل من فيروس كورونا.

All Utah Jazz players and staff have been cleared of the coronavirus by the Utah Department of Health after completing their respective periods of isolation and quarantine. https://t.co/aBFNUuKtiu

— SportsCenter (@SportsCenter) March 27, 2020