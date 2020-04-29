تعامل الدولة الوطنية مع الكورونا: الحالة الاردنية

أ.د.محمد المصالحة*

داهمت جائحة فيروس كورونا الدول والعالم اجمع بصورة سريعة ، لم تمكن معظم دول العالم من الاعداد الكامل لها من جوانب عديدة ، ومما زاد الطين بله ان الفيروس مستجد ومصنع وسريع الانتشار والعدوى ، ولم تتوفر له بعد لقاحات و علاجات معتمده دوليا ، لهذا الفايروس مجهول النسب وان اعتمدت اميركا تسميته بالفايروس الصيني، فيما تتهم بكين الولايات المتحدة بأنها وراء انتاج الفايروس ونشره.

ولا تشير الأنباء المتواترة من مختلف مختبرات دول العالم خاصة المتقدمة ، أن ذلك سيتم قريبا ، وان اعتماده طبيا بحاجة لوقت ليس قليلا ، اذ انقسمت دول العالم الى نوعين ، الأول اهتم بصحة المواطن وقدمه على الاعتبارات الاقتصادية وحرية الحركة والتنقل واخذت به الصين والأردن منذ البداية ، مما ساعد في الحد من خطر انتشار الوباء.

النوع الثاني ، اعطى أولوية لعجلة الاقتصاد وحريات الناس في الحركة والتنقل واستمرار الحياة الطبيعية ، مما ادى الى تفشي الوباء وانهيار الانظمة الصحية ، وتصاعد اعداد الاصابات والوفيات بصورة تصاعدية مخيفة ، ومن المفارقه الهامة أن الدول المتقدمة في اوروبا وأميركا الشمالية كانت الأكثر ارتفاعا في الضحايا وتباطؤا في تبني الاجراءات الحازمة للحد من انتشار الفيروس، هذا وقد تباينت الدول في طرق التعامل مع الفايروس من حيث الحزم والتهاون.

وقد تولد عن الثاني ، خلافات سياسية بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة في هذه الدول، وكذلك بين المواطنين والمجتمع المدني من جهة والحكومات التي تتهم بالتباطؤ والتقصير خاصة في تأمين المستشفيات والأسرة والأجهزة الطبية والعلاجات المساعدة من جهة اخرى .

ومن المبكر أن نجزم الان ماذا ستنتهي اليه الأمور على مستوى العلاقات الدولية بعد انتهاء هذه الجائحة ، ومن المهم هنا ان اركز على التجربة الأردنية في مواجهتها للازمة .

-التجربه الاردنية –

لقد اتسمت هذه التجربه بخصا ئص عديده منها مايلي:-

• عززت الروح الوطنيه والتماسك الوطني في مواجهة هذا الخطر وتم التعبير عن ذلك بجموع المتطوعين لمساعدة الاجهزه والفرق الطبيه.

• والالتزام القوي لدى غالبية الاردنيين لتنفيذ التعليمات الصحيه والامنيه لاسيما في مجالات حظر التجول.والتباعد عند التسوق واستخدام وسائل الوقايه كالكمامات وغسل وتعقيم الايدى باستمرار

• ارتفاع نسبة استخدام التكنولوجيا للاتصال في مجال التعليم والتسوق وعقد الاجتماعات عبر التطبيقات الالكترونيه خاصة في ضؤ تعطيل الجامعات والمدارس والمباريات الرياضيه واجتماعات مجلس الامه.

• الى جانب توظيف وسائل الاعلام الاذاعي والتلفزيوني في حملات التوعيه وتوصيل البيانات الرسميه و تم الاستفاده من قنوات الوعظ والارشاد الديني وقصر تادية العبادات والفرائض في المنازل.

• تطبيق انظمة للحجر في الفنادق للقادمين من الخارج لمدة اسبوعين تحت الرقابه الطبيه وانظمة عزل المناطق التى فيها بؤره موبؤه بالفايروس او المصابين والمخالطين وتشكيل فرق التقصي الميداني لاكتشاف الاصابات.

• ادامة سلاسل التوصيل الغذائي من المنتجات الزراعيه والصناعيه الى اماكن التسوق واهتمام خاص بمادة الخبز والادويه والوقود ولم تخلو هذه العمليه من حصول اختلالات خاصة في موضوع التصاريح قبل تحويلها الكترونيا واستغلال بعض المسؤولين لها اومتعاونبن معهم بصورة غير قانونيه.

• تركيز العمل الحكومي على مكافحة الوباء الذي استنفذ جل اهتمام جلالة الملك و الحكومه والجبش والامن والدفاع المدني، لان التركيز في التجربه الاردنيه انصب على حماية الانسان وصحته وقد تميز اداء وزيري الصحه والاعلام في نقل المعلومات والتوجيهات بصو رة منتظمه يوميا كما ان الناطق الاعلامي للجبش العربي ادى وظيفة ممتازه في التواصل مع المواطنين وساعدت عملية حجز المركبات المخالفه من قبل الامن ساعدت في خفض اعداد المخالغات تدريجيا.

• وهنا اوكد ان الازمه كانت تمرينا حيا للمواطن للتعود على الانضباط واحترام تعليمات النظافه والسلامه وعدم التجول الا في الساعات المحدده، واللجوء الى رياضة المشي عوضاً عن الاندية الرياضية.

• كما اعتاد المواطن تدريجيا على الاقتصاد والتدبير في الاستهلاك في فترة الحظر. وهذه من القيم التي يجب الاهتمام بها لكي يتكيف المواطن على ترشيد استهلاكه خاصه في الازمات.والحروب والكوارث.

• التفاعل الاردني الدولي ابان الازمه اذ تواصل جلالة الملك مع روساء دول عربيه وصديقه ونشر مع عدد اخر مقالة مشتركه بخصوص تنسيق الجهود العالميه لمكافحة الوباء الذي يشكل تهديدا للبشريه وتابع الملك جهود المسؤلين واجتماعاتهم في الميدان لحفز العاملين من مدنيين وعسكريين على مزيد من العطاء للوطن.

• تشكيل خلية ازمه تتبعها فرق عمل في قطاعات مختلفه تعمل من مركز الامن وادارة الازمات وتكليف الوزراء بزيارات ميدانيه للمدن والمحافظات للوقوف على واقع الحال والاستماع لاراء الناس وايقاع العقوبات على اي مخالفات لاسيما في مجال التموين ورفع الاسعار.

• لقد شكلت تجربة الكورونا حالة متميزه بين دول المنطقه والعالم تفردت بها بسبب ادا رة ألازمه منذ البدايه بصورة مناسبه مع حجم الخطر وكان اعلان تطبيق قانون الدفاع عاملا مسهلا لاداء مختلف المؤسسات والفرق العامله بصورة ناجحه.

وختاما نرى ان كفاءة ادارة الدول لتجربتها مع هذا الوباء الخطير لن يعتمد فقط على ماتملكه من صناعات واسلحه وانما على قدرتها ونجاحها في الحد من خطره على حياة الانسان وصحته فالانسان في السياسه الاردنيه اغلى ما يملك الوطن.

هذا وكانت قد ظهرت عدد من المشكلات والصعوبات المرافقة لازمة الكورونا على المستوى الوطني، فيما ظهرت العديد من القيم والعادات الجديدة والمكتسبة لدى المواطنين.

اما على المستوى الدولي فقد اتضح من الجدول اعلاه كيف ظهر اهتمام اكبر بنظام الصحة عالمياً، وانقضاء الدول الرأس مالية والعولمة في فشلها التعامل بنجاح لاحتواء الوباء، واهمية ان تتعاون دول العالم كافة في برامج مشتركة لمكافحة الوباء بصورة تكاملية وليس بصورة فردية وهذا يتطلب وقف الحروب والنزاعات المسلحة وضرورة رفع العقوبات المفروضة على بعض الدول كي تصرف جهودها لمواجهة الفايروس.

*رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية