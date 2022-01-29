تعاني من اكتئاب الشتاء.. جرب هذه الأطعمة لتتجاوزه

الاضطرابات العاطفية الموسمية إحدى انواع الاكتئاب التي يتعرض لها البعض مع تبدل المواسم. ويبدو واضحاً فيها أن الأعراض تسوء تدريجياً في حوالى فصل الخريف ثم أكثر بعد في فصل الشتاء والبرد.

أما الأعراض المرتبطة بهذا النوع من الحالات فهي الاكتئاب واليأس وقلة التركيز والعزلة الاجتماعية والتعب.

في مثل هذه الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى علاجات معينة، إلا أن بعض الأطعمة تلعب دوراً إيجابياً فتساهم في تحسين المزاج.

ما الأطعمة التي التي تؤثر إيجاباً على الاضطرابات العاطفية الموسمية؟

البروتينات الخالية من الدهون

إضافة إلى انها غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 ، يعتبر السلمون من الاختيارات الممتازة بحسب ما نشر في Healthline.

أما الستيك فقد يكون غنياً بالدهون المشبعة التي لها أثر سلبي على المزاج. فالبروتينات الخالية من الدهون تحتوي عادةً على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ما يؤثر إيجاباً على المزاج، إضافة إلى أنها من المصادر الممتازة للطاقة والتي ثمة حاجة كبرى إليها لمقاومة التعب المرافق لهذه الحالة.

الأحماض الدهنية أوميغا 3

تمتاز بفوائدها الصحية الكثيرة بما في ذلك الأثر الإيجابي على المزاج.

وقد اظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأحماض الدهنية أوميغا 3 يعتبرون أقل عرضة للإصابة بالحالات البسيطة إلى المتوسطة من الاكتئاب. ومن أهم مصادرها الجوز والسلمون.

التوت

يزيد التوتر أعراض الاكتئاب سوءاً ويرهق الجسم. وقد يساعد تناول التوت والفريز على مكافحة إنتاج الكورتيزول في الجسم من هنا أهمية التركيز على تناولها.

الحد من تناول السكر

يمكن أن يؤمن السكر الطاقة في مرحلة أولى إنما لذلك اثر سلبي لاحق على الدماغ.

لذلك من الأفضل تجنب السكر خصوصاً في حال الشعور بالاكتئاب. فالحالة قد تكون أسوأ بكثير عندها بعد تناوله.

حمض الفوليك

أظهرت بعض الدراسات أن تناول حمض الفوليك يحسن المزاج ومن المهم التركيز على تناوله.

أما أهم مصادره فهي الخضار الورقية الخضراء والليمون والعدس والشوفان والبرتقال.

الفيتامين د

يعرف عنه أنه “فيتامين أشعة الشمس” ويمكن أن يتحسن المزاج بمجرد التعرض لمدة 10 دقائق لأشعة الشمس.

كما يمكن الحصول على الفيتامين د من الغذاء بتناول الحليب والفطر والسمك.

الشوكولاتة الداكنة

إضافة إلى مذاقها الرائع تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من نوع Polyphenols التي تساهم في تحسين المزاج.

لذلك، لدى الشعور بالاكتئاب ينصح بتناول لوح من الشكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.

الموز

يحتوي على الحمض الأميني التريبتوفان الذي يساعد على الاسترخاء. كما أن السكر الطبيعي والبوتاسيوم فيه يؤمنان الطاقة للدماغ.

كما أن المغنيزيوم في الموز يساعد على الحد من القلق وتحسين نوعية النوم وهما من الأعراض المرافقة عادةً للاضطرابات العاطفية الموسمية.

الحبش

يحتوي أيضاً على التريبتوفان والميلاتونين اللذين يساعدان على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.

الفيتامين ب12

تبين وجود علاقة بين انخفاض معدلاته في الدم وزيادة معدلات الاكتئاب. أهم مصادره هي الخضار الورقية الخضراء والبيض والسلمون واللبن والحليب وثمار البحر والحبوب الغذائية المقواة.