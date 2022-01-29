تعاني من السعال.. هذه الأطعمة تتغلب عليه وتخففه!

في هذا الطقس البارد، تعدّ الغرفة المريحة والبطانيات الدافئة وكوب من الشوكولاتة الساخنة والموسيقى الممتعة طرقاً للاستمتاع بهذا الموسم.

وبالرغم من هذه الوسائل، هي لا تخلو من بعض أعراض هذا الطقس من سعال ونزلات برد.

وقد يكون السعال أبرز هذه المشاكل، ولا سيما مؤشر لأمراض موسمية أخرى.

هناك أنواع عدّة من السعال، اعتمادًا على الأسباب الكامنة، ولكن التمييز الأكثر شيوعًا هو السعال الجاف مقابل السعال الرطب.

من هنا، قدمت اختصاصية التغذية رومي طنّوس نظاماً غذائياً يساعد في التعافي من السعال ونزلات البرد، نظراً لأنّ هذه الأغذية ستزود جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها لحمايته وتحسين أدائه.

أما الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تهدئة السعال، فهي:

الزنجبيل :علاج منزلي شهير للسعال ويعمل كمضاد للالتهابات.

العسل الخام متعدد الاستخدامات في خصائصه العلاجية، وخاصة في أمراض الجهاز التنفسي. إذ يمتلك مميزات مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات ومضادة للالتهابات، والتي قد تساعد في تقليل شدة السعال ومدته.

الزبادي مصدر جيد للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى بكتيريا البروبيوتيك، وهي الجراثيم المفيدة التي تدعم وظيفة المناعة وتمنع الجراثيم الضارة من التواجد في أجسامنا.

النعناع المنثول الموجود في أوراق هذه النبتة، هو أحد مضادات الاحتقان المعروفة التي تساعد على تكسير المخاط ودعم صحة الشعب الهوائية.

الثوم يساعد في محاربة البرد والإنفلونزا. ويضمن التعافي بشكل أسرع فضلاً عن فوائده الصحية الأخرى.

شاي الأعشاب (الشاي الساخن) من الخيرات المثلى عندما تعاني من سعال أو برد. إذ أنّه غني بمضادات الأكسدة. وبالتالي، يهدئ التهاب الحلق، ويسيل المخاط من الأنف المحتقن مما يساعد على تنظيف مجرى الأنف.

الأناناس يحدّ على السعال بشكل فعال.

الشوربة يعتبر كل من حساء الدجاج أو المرق من المصادر الممتازة للسوائل والإلكتروليتات التي يمكن أن تكون مفيدة عندما تكون مريضًا. وعندما تكون ساخنة، قد تساعد أيضًا في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية.

ومقابل الأغذية التي تكافح الالتهابات، يجب الحذر ومحاولة تفادي النوع الآخر من المأكولات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض السعال لديك. وحددتها طنّوس على الشكل التالي:

تجنب منتجات الألبان لأنها يمكن أن تزيد من إنتاج المخاط وتثخنه.

تُسبب الأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة الغنية بالدهون تهيجًا في الحلق، وتسبب المزيد من السعال. كذلك، قد تؤدي الأطعمة المقلية إلى تفاقم حالة السعال.

إنّ المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول قد تسبب جفافًا في الجسم. كذلك، يمنع الكحول الجهاز المناعي من العمل بشكل صحيح ويطيل فترة السعال والبرد في جسمك.