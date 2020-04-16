تعاون أردني أوروبي لمواجهة كورونا

عمان- أعلن الاتحاد الأوروبي عن انضمام مشروع “لومينوس شمال ستارت” الممول من الاتحاد إلى مبادرة مؤسسة ولي العهد “تيك وركس” لدعم نظام الرعاية الصحية في الأردن من خلال إنتاج تصاميم مفتوحة المصدر للمعدات الطبية.

وقالت المفوضية الأوروبية في عمان ببيان صحافي اليوم الخميس، إن هذا التعاون يأتي من أجل طرق سريعة ومبتكرة لمواجهة أزمة فيروس كوفيد-19.

وأضافت إن الشركاء يعملون بجد على النماذج الأولية لواقي الوجه للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأجهزة التنفس للطوارئ، مشيرة إلى أن الفريق أنهى في أوائل نيسان الحالي النموذج الأولي لجهاز التنفس الاصطناعي في حالات الطوارئ والذي يمر حاليًا بمرحلة اختبار للتحقق من قابليته للاستخدام في المجال الطبي.

وافادت المفوضية ان فريق شمال ستارت ومبادرة مؤسسة ولي العهد “تيك وركس” قامت بتعديل النموذج الأولي مفتوح المصدر الذي يوفره مشروع أكسجين باستخدام المعدات والإمدادات المتاحة في المملكة.-(بترا)