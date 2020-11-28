تعاون أردني تونسي في المجالات التشريعية والفنية للمدن الصناعية والتنموية

عمان- الغد- بحث الأردن وتونس تنفيذ عدد من الخطط المشتركة في مجال انشاء وادارة وتطوير المدن الصناعية والتنموية وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم الموقعه بين حكومتي البلدين عام ٢٠١٨ خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنية التونسية والتي تتولى تتفيذها شركة المدن الصناعية الاردنية والوكالة العقارية الصناعية التونسية.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي عقدةعبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة سفير المملكة الاردنية الهاشمية الدكتور ماهر الطراونة وسفير الجمهورية التونسية السيد خالد السهيلي أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة تنفيد وترجمة بنود مذكرة التفاهم التي ستتيح تبادل الخبرات في مجال انشاء وادارة وتطوير المدن الصناعية والتنموية بالمفهوم الشمولي باعتبارها احدى الادوات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم في تحقيق نهضة صناعية من خلال استقطاب الاستثمارات والذي يتماشى مع ارادة حكومية جادة في كلا البلدين لتوثيق هذا التعاون.

وأوضح المدير العام لشركة المدن الصناعية عمر جويعد ان الشركه تفخر بما تملكه من خبرة التي تقارب الاربع عقود في مجال انشاء وادارة وتطوير المدن الصناعية وفقا لافضل المواصفات. مشيدا بجهود السفير التونسي بعمان وطاقم السفاره لتفعيل هذا التعاون والتنسيق عال المستوى بين مختلف الجهات الاقتصادية والتشبيك بينها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وبين جويعد ان الشركة استطاعت أن توفر كافة مسببات نجاح بيئة الاستثمار في مختلف مدنها الصناعية تنفيذا للتوجيهات الملكية والخطط الحكومية لجعل المدن الصناعية الاردنية البيئة الأمثل والحاضن الأكبر للاستثمار الصناعي في المملكة أهلها لأن تكسب سمعه دولية وعربية في هذا المجال، مضيفا أن الشركه ستقدم كافة الإمكانات المتاحة للأشقاء في تونس التي تمتلك أيضا خبرة متقدمه في هذا المجال.

من جانبه، قال مدير عام الوكالة العقارية الصناعية التونسية سهيل شعور أن وفدا من الوكالة سيزور الأردن خلال الفترة القريبة المقبلة للاطلاع عن كثب على واقع المدن الصناعية الاردنية وزيارة عدد من الشركات الصناعية الاردنية ، مؤكدا ضرورة وحتمية التكامل الصناعي العربي، مشيرا إلى أن التعاون مع الجانب الأردني سيبدأ في المجالات التشريعية والفنية والتخطيط والتطوير وإدارة المدن الصناعيةمن حيث البنى التحتية والخدمات المساندة في كلا البلدين

كما ستعمل فرق العمل المشكلة من الجانبين على عمل مقاربة للبيئه التشريعيه وسبل جذب المستثمرين وآلية تقديم التسهيلات للمستثمرين واستقطابهم بما يتوائم مع التكنولوجيا الحديثه.

يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية في الأردن حيث تمتلك وتدير 9 مدن صناعية في مختلف مناطق المملكة تضم قرابة 840 شركة صناعية.